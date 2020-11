Strom se tak sice rozsvítí, ale nebude se v rámci této události chystat žádný doprovodný program. „Žádné shromáždění, projevy, nic takového. Nevěříme tomu, že v prosinci bude situace lepší, už jsme dali tuto informaci i do našeho zpravodaje. Advent bude naprosto beze všech akcí,“ potvrdil.

V Berouně s takovým radikálním řešením zatím nepočítají. „Zatím máme plán vánočních akcí nastavený jako v minulých letech. Samozřej-mě pokud se stane to, že se opatření změní, tak tomu budeme muset program přizpůsobit, abychom dostáli zákonu,“ říká místostarosta Michal Mišina.

Takový scénář by podle něj všechny mrzel. „Rozhodně budeme rozsvěcet vánoční strom, to v Berouně připravujeme. Aby tam ale přišlo několik tisíc lidí, tak událost vypadat nebude, pokud se opatření neuvolní,“ potvrdil. Bohužel to vypadá, že tradiční doprovod různých událostí letos vezme za své. „Součástí vánočních trhů je i kulturní program, to je jedna z věcí, která bude muset být výrazně omezena,“ vysvětlil místostarosta.

To ale není jediná věc. „Historicky je tu už nějakou dobu kolotoč, to bude další věc, která asi nebude moci být. A umělé kluziště, to je ten samý případ,“ vyjmenoval Mišina věci, se kterými se letos budou muset Berounští rozloučit. „Ale znovu říkám, uvidíme, počkáme, zda nedojde k nějakým úpravám opatření, které se budou týkat vánočních trhů,“ podotkl.

Zpětnou vazbu má i od trhovců. „Samozřejmě z toho nadšení vůbec nejsou. Pravděpodobně to je pro většinu z nich hlavní zdroj obživy, předvánoční období pro ně je určitě zajímavé. Pokud jsme někoho mohli pustit na farmářský trh, tak tady je,“ popsal situaci okolo trhů místostarosta.

Pro další města zůstávají následující týdny rozhodující v tom ohledu, jaká budou další nařízení vlády. Odborníci však dlouhodobě upozorňují na nadcházející období jako značně komplikované, co se týká souběhu koronaviru a dalších sezónních respiračních onemocnění.

Předvánoční události v době koronaviru

- města se ještě nerozhodla pro plošné rušení předvánočních akcí

- plánují je však s ohledem na to, že se to může kvůli koronaviru změnit

- lidi si budou moci na vánočních trzích nakoupit, ale odehrají se třeba bez konzumace na místě

- města chtějí zabránit, aby se na trzích lidé potkávali