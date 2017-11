Za vánoční úklid si rádi zaplatí mladí i senioři

Berounsko – Chystáte se na vánoční úklid a nechce se vám do něj? Zajistěte si na něj včas úklidovou firmu. Přestože ještě nezačalo ani období adventu, mnohé z firem zajišťujících úklid v domácnostech na Berounsku už mají plno.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archív

Generální úklid domova je před vánočními svátky pro mnohé hospodyňky přežitkem babiček a raději si bez honění a stresu užijí adventní dobu v klidu a pohodě. Pro jiné je stále noční můrou. Jsou ženy, které ještě na Štědrý den dokážou péct cukroví a přitom mýt okna. Což musí být samozřejmě vyčerpávající a zejména pro jejich rodinu.



K těm, kteří úklid už příliš neřeší, patří hlavně mladší generace. A když vánoční úklid potřebují, objednají si na něj raději úklidovou firmu. V poslední době si vánoční úklid celého domu či bytu ale začali objednávat ve velkém i senioři. Nemají na něj už tolik energie a chtějí mít na vánoční svátky čisto.

„Mám nemocnou páteř, tak si každoročně zaplatím umytí oken a vyčištění koberců a sedačky. Tamto ostatní zvládnu. Paní, co mi to dělá, za to dávám dva tisíce,“ uvedla Simona Krečmerová z Berouna.



V berounském regionu je úklidových firem hodně. Hlavně těch, které se zabývají především úklidem kanceláří. Těch, co nabízejí úklid domácnosti, už tolik není. A některým z nich je hodně těžké se v těchto dnech dovolat. Takže se musíte obrnit trpělivostí. A ty, co vám telefon zvednou, vám sdělí, že už mají tolik zájemců, že je horko těžko stačí uspokojit anebo, že dávají přednost stálým klientům.

Na kapacitu naší firmy už mám hodně zájemců o generální vánoční úklid. Jezdíme uklízet jak rodinné domy a vily, tak i byty. Uklízíme kompletně všechny povrchy i vnitřky kuchyňské linky. Čistíme koberce, prostě vše, co si majitel přeje,“ vysvětlila Kateřina Vinšová z Nižboru.





A na kolik takový vánoční úklid vyjde? „Co dům to originál. Takže se nedá použít jedna cena. Ale třeba byt dva plus jedna uklízíme od patnácti set maximálně do tří tisíc korun. Záleží na náročnosti úklidu. U rodinných domů je průměr od tří tisíc do pěti tisíc,“ vysvětlila Vinšová tím, že už domácnosti uklízí sedm let a dokáže tak po prohlídce objektu zákazníkovi předem říci, kolik času jí úklid jeho domácnosti zabere.



„Podle toho mu spočítám cenu. Takže ví, do čeho jde. Když nám pak úklid zabere času více, je to náš problém. Zákazník už nic nedoplácí. Ale když skončíme dřív, tak cenu snížím. Úklid rodinného domu trvá v průměru pět až sedm hodin. Podle počtu hodin si pak s sebou beru i kolegyně,“ vysvětlila majitelka úklidové firmy.

A jak takový generální vánoční úklid vypadá? Co si lidé nejčastěji přejí? „Rozebíráme a myjeme světla i lampy. Čistíme okna, koberce, sedací soupravy a také vnitřky kuchyňských linek.



Takový úklid domácnosti ale nemusí být vždy pohodový. Někdy si při něm ženy zažijí i horké chvilky. „Mám ráda zvířata, tak jsem v jednom domě hladila takového velkého chlupatého psa. Majitel mě ale začal upozorňovat, abych to nedělala, že už se ho nezbavím. No a měl pravdu. Jak jsem se pohnula, tak mi začal dělat štěňátka a já ho nemohla dát ze sebe dolů,“ připomněla jednu ze svých příhod Kateřina Vinšová.



Na vánoční úklid už nemá kapacitu ani Marie Střečková ze Svaté. „Abych zákazníkovi vyhověla, musela bych odmítnout některého z klientů, kam chodím pravidelně. Za úklid, a to je jedno jestli myji okna, vytírám, luxuji či žehlím si beru sto padesát korun za hodinu práce,“ řekla Marie Střečková.