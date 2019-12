Vánoční zastavení ve Svatém Janu pod Skalou

/FOTOGALERIE/ Krásný kostel, tajemná jeskyně a zázračná voda v jednom místě. Malá obec v okrese Beroun Svatý Jan pod Skalou to všechno nabízí. Letos na konci roku si kostel i jeskyni prohlédlo hodně turistů. Obdivovali, co dokázala v travertinech vytvořit voda i to, jak zde kdysi dávno mohl žít poustevník Ivan. Ten zde podle legend žil v polovině 9. století. Místo i vyvěrající pramen prý proslavila zázračná uzdravení nemocných.

Vánoční zastavení ve Svatém Janu pod Skalou. | Foto: Pavel Paluska