„Letošní zima byla vcelku dobrá, protože byla období mrazů a tím včelstva přestala plodovat. Což má souvislost s aktuální zdravotní situací, která vypadá velice dobře,“ podotkl jednatel Okresní organizace Českého svazu včelařů Beroun Jaromír Tejkl.

Tyto dobré zprávy potvrzují nejen hlášení jednotlivých včelařů z regionu, ale i zpráva od Státní veterinární správy, která tento stav vyhodnotila na základě vyšetření odebraných vzorků. „Můžeme tak říct, že včelstva jsou po zimě ve velmi dobré kondici,“ doplnil Tejkl.

Dobrá kondice včelstev na začátku jara je tak důležitým základem, který bude mít vliv na letošní produkci medu, jeho kvalitu a množství. Ta se ale bude odvíjet od toho, jak bude letošní sezóna vypadat, co se týče klimatických podmínek. „Kolik letos bude medu a jak kvalitní bude, to se bohužel takto nedá odhadnout, protože to pravdu závisí, jaké bude letos snůškové období – jestli bude moc sucho, nebo naopak vlhko a co pokvete,“ vysvětluje Tejkl.

Včely se rojí v období před první snůškou až do června. Hledají nové utočiště, úl či přírodní dutinu, kde by mohly založit novou kolonii. Může se stát, že lidé na takový roj narazí, není to ale důvod k obavám.

„Důležité je vědět, že se lidé roje, který se například usídlil někde na větvi stromu, nemusí bát. Takové včelstvo není nebezpečné a neútočí, protože hledá nový úkryt,“ vysvětluje Tejkl. Roji je ale určitě dobré se vyhnout.

„Pokud někdo objeví roj, může si na internetu najít číslo na místní organizaci svazu včelařů a zavolat tam. Včelaři se ho rádi ujmou,“ vysvětluje Tejkl. Podle něj je ale důležité vědět, že se k roji vydá až ve večerních hodinách, kdy jsou včely v klidu a méně aktivní.

Pokud chtějí lidé sami nějak včelám pomoci, nejlepší je nekosit trávu na zahradách a v okolí domů a nezbavovat se plevele za pomocí chemických přípravků.

„Jsou dvě věci, které rád každému říkám. A sice aby lidé nesekali trávu na dva centimetry a místo toho ať nechají ty různé květiny a zdánlivý plevel růst. To je to, co včely potřebují. Určitě by se lidé měli vyvarovat i pesticidům. Ono to možná vyhubí nějaký nechtěný plevel, ale kolikrát to má i vliv na přítomný hmyz,“ vysvětluje Jaromír Tejkl. Ideální je tedy zahradničit bez chemie a plevelu se zbavovat hlavně ručně.