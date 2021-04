„Rekonstrukce chodníku byla potřeba udělat, protože po něm chodí hodně lidí z obce na zastávky směrem na Prahu a do Berouna. A protože původní zídka s plotem u pomníku musela ustoupit novému širšímu chodníku, oprav se dočká i místo kolem pomníku,“ říká starostka obce Hana Maivaldová.

Obec musela pokácet vzrostlé jasany, které na místě původně stály, protože byly napadeny škůdcem. „Bohužel tam dlouho schly, takže musely být poraženy. Místo toho ale zde budou vysazeny lípy a katalpy. Vzniknou tam i záhony s růžemi a levandulí a nainstalujeme v místě lavičky,“ popisuje změny starostka.

Původně se v obci plánovalo, že se místo kolem pomníku opraví ke stému výročí vzniku České republiky, to se ale nestihlo připravit a k záměru se ve Vráži dostali až nyní. „Místo kolem pomníku si opravu zasloužilo už dlouho. Jsem ráda, že jsme se do toho konečně pustili a moc se těšíme, až to bude hotové,“ dodala starostka.

Náklady na opravu rekonstrukci chodníku se vyšplhají na 1,7 milionů korun a obec na ni obdržela dotaci od Středočeského kraje ve výši téměř 1,14 milionu korun. Prostor kolem pomníku vyjde na necelých 600 tisíc korun a na jeho úpravu Vráž získala prostřednictvím akční skupiny MAS Mezi Hrady dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši cca 400 tisíc korun.