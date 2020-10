Podle Jany Šrámkové, vedoucí sestry, je potřeba každý schopný dárce. „Pochopitelně nejvíce pak ti s krevní skupinou 0 negativní,“ poznamenala vedoucí sestra.

Podle ní v posledních týdnech chodí kvůli epidemii koronaviru asi o třicet procent méně dárců než obvykle. Naopak ale oproti standardní době přibylo prvodárců. Kdyby se však přesto dostali v Hořovicích do situace, kdy by začal být alarmující nedostatek krve, kontaktovali by evidované dárce a požádali je o takzvaný nouzový odběr, aby měli dostatek konkrétního typu krve.

V loňském roce v Hořovicích provedli přes 12 tisíc odběrů, což činí hořovickou transfúzní stanici největším odběrovým místem v České republice. Dojíždějí sem nejen obyvatelé ze Středočeského, ale také i Západočeského kraje.

Zdroj: archiv Nemocnice Hořovice

Darovat krev může kdokoliv ve věku od osmnácti do pětašedesáti let. A rozhodně není překážkou, pokud zájemce prodělal onemocnění covid-19. Darovat krev mohou lidé již po čtyřech týdnech, kdy jim vyšel negativní test na koronavirus. Pokud byl dárce v nařízené karanténě měl negativní výsledek a nebo byl zcela bez příznaků, může krev podle Šrámkové darovat po dvou týdnech po ukončení karantény.

„Nevyžadujeme negativní test. Darovat krev však mohou pouze osoby, které v posledních 14 dnech neprojevili žádné onemocnění dýchacích cest, kašel, dušnost, bolesti svalů, závratě, migrény, zažívací potíže či teploty. Darovat krev není umožněno ani lidem, kteří přišli do kontaktu s osobou pozitivní na koronavirus,“ upřesnila.

Kdo by chtěl krev darovat, musí se na odběr objednat, a to na telefonním čísle 311 559 402 nebo 311 559 555 mezi 10. až 14. hodinou.

„Odběry v naší transfuzní stanici se provádějí od 6 do 11 hodin každý všední den. Registrace dárců je mezi 6. a 8. hodinou. Před samotným odběrem platí drobná omezení, a týkají se převážně stravování,“ dodala Jana Šrámková.

Minirozhovor s dárci krve, manžely Martinem (61) a Jitkou (53) Balcarovými:



Jak dlouho darujete krev? Kdy jste s tím začal?

Martin: Daruji krev přibližně od roku 1986. Měl jsem ale i krátkou pauzu. Dnes je to můj 34 odběr krve.

Jitka: Já daruji popatnácté.



Co bylo vaším impulsem darovat krev?

Martin: Impulz byl pomoci druhým.



Nebojíte se v současné době epidemie koronaviru?

Strach nemáme, ale respekt ano.



Pokud byste měl přesvědčit ostatní k darování krve, co byste jim řekli?

Martin: Je to neuvěřitelně dobrý pocit. To, že můžete pomoci.

Jitka: To, že uděláte dobrou věc. Zároveň doufáme, že mi ji nikdy potřebovat nebudeme.