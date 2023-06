Před 10 lety: Povodeň na Berounsku. Voda zaplavila centrum Berouna

„Vzhledem k tomu, že jsme poměrně malá obec, kulturních prostor tu moc nemáme. Náš liďák je vlastně jedinou budovou, kde se snoubí společenský život s tím kulturním a také sportovním. Cíl byl tedy jasný: chtěli jsme konečně vytvořit důstojné a moderní zázemí,“ vysvětlil zaječovský starosta Vladimír Havlík.

Lidový dům byl navíc posledním objektem ve vlastnictví obce, který nebyl zrekonstruován. „Takže po vodojemu, škole a čistírně jsme se pustili i do této akce,“ připomněl starosta.

Restauraci, která byla otevřena na začátku června, radnice provozuje sama prostřednictvím společnosti s ručením omezeným. „Za společnost jedná pověřená osoba a poté člen zastupitelstva. Na hospodaření dohlíží dozorčí rada. Původním záměrem bylo restauraci pronajmout, bohužel se v současné době nikdo do takového podnikání moc nehrne, takže to na nás jaksi zbylo,“ poznamenal Havlík.

Zastávka turistů i místo pro svatebčany

V Zaječově doufají, že s udržením podniku pomohou nejen místní, ale také turisté. Uznávají přitom, že je to pro obec výzvou. „Určitě to nebude jednoduché. Vede přes nás ale hlavní celoevropská Cyklotrasa 3, plus je u nás nástupní trasa do Brd. Takže věříme, že nás hodně podpoří i turisté. Současně jsme chtěli, aby byl objekt atraktivní i pro svatby, silvestry a soukromé oslavy. I z tohoto důvodu má například salonek vlastní sociální zázemí,“ popisuje Havlík, podle kterého v čase mimo letní sezonu dostanou v liďáku více prostoru například divadelní představení a další kulturní akce. „Program ještě ladíme,“ dodal starosta.

Práce nyní pokračují v hlavním sále, kde se bude opakovat zaječovský „ušácký“ námět. Architekti obnovili i původně zazděná okna, a prostor tak získal více denního světla. Výrazně lepší bude rovněž vnitřní akustika. „Zvukaři tu pokaždé hodně bojovali. Projektanti tedy přizvali odborníka na akustiku, který dělá pro Českou televizi, a ten navrhl dílčí úpravy sálu. Na stropě, sloupech a zadní stěně jsou nainstalována opatření, která výrazně zlepšila akustické vlastnosti sálu,“ uvedl starosta.

Vytápění a teplou vodu obstarávají tři tepelná čerpadla, která nahradila původní kotel na tuhá paliva. „K tomu jsme pořídili kompletní novou vzduchotechniku. Všechny technologie vyšly na čtyři milion korun bez daně, na které přispěla dotace od ministerstva životního prostředí,“ poznamenal Havlík.

Padly úspory z minulých let, pomohl úvěr

Celkové náklady na projekt 48 milionů korun bez daně by mohly být na obec se zhruba 1400 obyvateli a ročním rozpočtem kolem 55 milionů korun dost velkým soustem. Podle starosty měla obec část peněz našetřených z minulých let a na zbytek si půjčila. „Jak jsme se v předchozích letech snažili dělat většinu projektů z dotací, tak se nám podařilo nějaké prostředky ušetřit. Asi 25 miliony nám pomůže úvěr, který budeme splácet 3,25 milionu za rok. Pokud to půjde, můžeme splácet i více,“ dodal starosta.