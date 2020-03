Právě Berounsko a zejména údolí řeky Berounky je vyhledávanou rekreační oblastí lidí z Kladenska a z Prahy. Ti svá „letní“ sídla i vzhledem k příznivému počasí hojně využívají i v době nařízené karantény k trvalejšímu pobytu.

„Máme dvě děti v předškolním věku a ty se na zahradě zabaví. V bytě v Praze to bylo peklo. Pracuji s manželem z domova, do toho zabavit děti, připravit jídlo. Na chatě, kde jsme s prarodiči společně, je to mnohem lepší. Děti řádí s dědečkem a babičkou na zahradě, my pracujeme. Odpoledne pak máme volno,“ napsala Deníku Irena Šlechtová, která má chatu v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. „Rozhodně ale nechodíme na procházky do obce. Manžel pak jednou týdně vyráží zpět do Prahy na nákupy a také vybere poštovní schránku,“ upozornila Irena.

A právě migrace mezi městy není podle některých zcela ideální. Podle Deníkem oslovených starostů v obcích poblíž toku Berounky si zatím ale nikdo oficiálně nestěžoval.

„Musím říci, že byť tady máme skoro pět set chat, nápor není až tak obtěžující a lidé si nestěžují. Musím pochválit všechny zdejší lidi, že se chovají opatrně a ukázněně, nezaregistrovala jsem žádné nepříjemnosti. Samozřejmě se toho bojíme, migrace není v současné situaci moc vhodná. Je ale jasné, že pokud mají lidé například home-office, je pro ně lepší odjet na chalupu než se mačkat v malém bytě. Zatím se ale všichni chovají vcelku disciplinovaně,“ reagovala na dotaz Berounského deníku starostka Zadní Třebaně Markéta Simanová.

„Přísun lidí, a to hlavně z Prahy, vnímáme a rozhodně je větší než obvykle. Největší přísun byl o víkendu. Co jsem zaznamenal, tak mi říkaly zdejší obyvatelky, že v sobotu v obchodě s potravinami nacházelo opravdu velké množství chatařů, obyvatelé obce z toho logicky neměli nejlepší pocit,“ sdělil starosta Hlásné Třebaně Tomáš Snopek.

„Na chataře si nikdo nestěžoval. Myslím si, že žijeme s chataři relativně spřízněně. Někteří na chatách samozřejmě žijí trvale, ti tady jsou. Kromě jedné připomínky jsem nic nezaznamenala,“ řekla starostka Nižbora Kateřina Zusková.

Problém s jednodenními turisty

V turisticky zajímavějších oblastech mají obce v současné situaci potíže hlavně s jednodenními cestovateli. Ti stále najíždějí například do Karlštejna s cílem návštěvy stejnojmenného hradu.

„Jediný náš ,problém´ je to, že jsme nechali otevřené neplacené parkoviště a na něj se sjedou auta. Turisté z těchto aut se potom jdou podívat na hrad. Někteří z nich ani nevědí, že je hrad zavřený. Parkoviště jsme však nechtěli zavírat, jelikož auta, zhruba deset až dvacet o víkendu, by nám parkovala všude po obci, což samozřejmě nechceme. Někteří turisté přijíždějí i vlakem,“ povzdechl starosta Karlštejna Petr Rampas.

V obci Srbsko musela obec nakoupit dopravní značky omezující parkování, dočasně bylo zavřené i parkoviště. Podle starostky ještě před vyhlášením karantény navštívilo obec zhruba dva tisíce návštěvníků. Chtěla bych všechny jednodenní návštěvníky poprosit, aby parkovali u lesů a polí, zkrátka mimo vesnice,“ řekla starostka Srbska Svatava Biskupová.

Autor: Tomáš Konopásek