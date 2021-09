Ředitelem základní školy je renomovaný pedagog Jiří Luka, který v minulosti stál například za vybudováním prestižní základní školy a gymnázia Open Gate. Současně je nositelem prestižního profesního ocenění Zlatý Ámos.

Učitelé budou na škole využívat široké spektrum vzdělávacích metod a dvoujazyčnou výuku. „Už od první třídy budou mít děti až třicet procent výuky v angličtině s rodilými mluvčími,“ upřesnil ředitel školy Jiří Luka a dodává, že cílem je vytvořit z druhého jazyka přirozený komunikační prostředek.

Zřizovatelem soukromé školy s výukou v českém a anglickém jazyce je Nadace Tipsport, která bude až do výše sta procent poskytovat sociální stipendia těm dětem, jejichž rodiče nebo zákonní zástupci si nemohou školné dovolit. Škola dočasně sídlí v prostorách Středního odborného učiliště a Střední odborné školy Hlinky. Odtud se za pár let bude bude stěhovat do vlastních prostor, které vyrostou v areálu bývalého podniku TIBA.