Mezitímco se mladší sourozenci a vrstevníci v úterý 12. července ráno vydali navštívit Kubu a Matěje v berounském medvědáriu, ti starší seběhli o patro níž do hrnčířské dílny U Koníčka. Zde se s pomocí komunikace v češtině učili tajemství a šikovnosti, které skrývá hrnčířské řemeslo. Modelováním tvořili libovolné nádoby a zkusili si také točení na hrnčířském kruhu.

„S paní Ivanou Kapounovou, která dílnu vlastní, na podobných workshopech spolupracujeme už dlouhodobě. A protože jsem se dozvěděla, že obdobných aktivit je přes prázdniny poskrovnu, rozhodly jsme se, že uděláme jakýsi příměstský půldenní tábor i pro naše ukrajinské studenty. Děti jsme rozdělili podle věku do skupin a postupně pro ně vytváříme různé aktivity, při kterých se učíme česky. Dnešní návštěva dílny patří k jedním z nich,“ vysvětlila ředitelka jazykové školy Henrietta Mottlová.

V dílně tak bylo slyšet „otoč, změř si, podržíš to tady, přitlač“ a podobné výrazy, které jsou běžné při manuální činnosti. Lektorka vysvětluje, že se takto jazyk učí mnohem snadněji. „Děti si tak do škol osvojí různé základní a přitom velmi potřebné povely a fráze,“ doplnila Mottlová.

Majitelkou hrnčířské dílny je Ivana Kapounová, která se řemeslu věnuje přes 25 let. „Každý kdo chce a má chuť tvořit, tak po domluvě může přijít a společně si vyzkoušíme práci s hlínou. Záleží na zájemci, jestli chce točit nebo pouze modelovat, přitom se maximálně snažím pomoct,“ říká keramička s tím, že se dá libovolně domluvit na představě, co by se chtěli lidé naučit.

Letní kurzy pro ukrajinské děti podpořila Nadace Tipsport, která prostředky postupně uvolňuje z fondu, jenž je zřízen na pomoc Ukrajině.