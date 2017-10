Virózy v těchto dnech trápí především děti

Berounsko - Rtuť v teploměrech se už jen zřídka přehoupne přes deset stupňů Celsia. Meteorologové očekávají první sníh. Právě toto období plné různých změn klimatu bývá často příčinou chřipkových epidemií. Ty zatím ještě Berounsko nepostihly, ovšem podzimní virózy už potrápily hodně lidí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Mírný vzestup celkové nemocnosti akutních respiračních infekcí, a to o 1,4 procenta, byl v uplynulém týdnu zaznamenán v celém Středočeském kraji. Celková nemocnost činila 928 onemocnění na 100 tisíc obyvatel, přičemž ze středních Čech byla nejvyšší nemocnost hlášena na Příbramsku, nejnižší pak na Kolínsku. Na Berounska však počet onemocnění v porovnání s předminulým týdnem klesl o 16,3 procenta.

Oproti předchozímu kalendářnímu týdnu byl zaznamenán pokles onemocnění s klinickým obrazem chřipky o dvanáct procent. Podle Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je celková epidemiologická situace klidná a odpovídá sezoně.

„Chřipková sezona typicky začíná s příchodem sychravého počasí většinou v říjnu. Lidé by neměli podceňovat možný dopad tohoto onemocnění na své zdraví a měli by se nechat očkovat. Vhodná doba na očkování proti chřipce byla ale v září. Očkování je přitom vhodné zejména pro chronicky nemocné pacienty, těhotné ženy a také zdravotníky a sociální pracovnice,“ řekla Berounskému deníku ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Jarmila Rážová.

Očkování proti chřipce ale mnozí lidé odmítají. Tvrdí, že ji pak stejně dostanou a kromě toho, jim po očkování nebývá dobře.

„Jednou jsem to zkusila, protože nám vakcínu v práci finančně hradili, ale už očkování proti chřipce odmítám. Bylo mi po něm vážně zle. Když pak chřipky řádily, tak to byl jiný typ a já ji stejně společně s celou rodinou prodělala,“ vysvětlila například Kateřina Brunclíková důvod, proč už nenechává proti chřipce očkovat sebe ani rodinné příslušníky.

A jak celou situaci vnímají lékaři? Podle nich nemusí lidé podléhat panice. V téhle době už je stejně nikdo neoočkuje.

„Co se týká očkování proti chřipce, osobně už ho v tomto období u dětí nedoporučuji. Nebylo by to vhodné, efekt už by nebyl takový, jelikož by navíc očkování mohlo přijít v inkubační době chřipky. Vhodné je očkovat zhruba do září. Více než očkování preferuji ale u dětí prevenci v podobě pobytu na čerstvém vzduchu, a to nejméně hodinu denně. Děti by měly jíst hodně ovoce a zeleniny,” uvedla dětská lékařka Lenka Reiterová

Podle vyjádření dětské lékařky Jany Maškové z Králova Dvora zatím žádná epidemie nehrozí. Potvrdila, že dětí s podzimními virózami přichází do její ordinace zhruba stejně jako v jiných letech v tomto období. Chřipky zatím nejsou.

„Nemocnost odpovídá ročnímu období. Žádný výrazný nárůst nemocných nepociťuji. Chřipku u dětí jsem zatím nezaznamenala. V říjnu jsem měla v ordinaci hodně dětí se střevními problémy,“ říká Jana Mašková.

V Berouně je situace jiná. Nemocných dětí přibývá. „Nemocnost stoupá. Nejedná se ale o klasické chřipky, nýbrž o respirační virová onemocnění, která v tomto ročním období bývají běžná,“ vysvětlila dětská lékařka Lenka Vitnerová.

Virová onemocnění se ale v současné době nevyhýbají ani dospělým. Většinou se jimi nakazí od dětí.

„Dcera si nemoc přinesla v polovině října z mateřské školy a já se od ní nakazila. Musím ale chodit do práce, takže se z virózy snažím léčit různými pilulkami. Moc mi ale zatím nepomáhají,“ svěřila se třeba Ludmila Skoupá z Berouna.

Inkubační doba je u chřipky čtyřiadvacet až dvaasedmdesát hodin. Pokud nastane chřipková epidemie, je obecně vhodné nepobývat ve velkých kolektivech. Zkrátka se kontaktu s nemocnými vyhýbat.