Zvyk, který se dochoval do současnosti, tradičně navazuje na pálení čarodějnic, jež se konají vždy v poslední dubový den. S postupem času, především pak v uplynulých letech, se ale slavnosti konají spíše po celý květen. „Většinou to je z organizačních důvodů. Dříve většinou byli muzikanti přímo z vesnice, dnes je ale potřeba kapelu sehnat jak do průvodu, tak třeba i pro večerní zábavu,“ pokračuje Čubová.

PODÍVEJTE SE: Berounem zazněl folk. Začaly Staročeské máje

Způsoby oslav jsou rozdílné nejen mezi obcemi v Čechách a na Moravě, ale také v jednotlivých krajích, a dokonce též ve vesnicích sousedících od sebe přes les. Zvyky se tedy velmi liší, přičemž jejich významnou částí bývá odpolední průvod a večerní slavnost, která většinou následuje.

„Májovníci jsou nejčastěji mladí lidé ze vsi. Třeba když jsem byla ještě dítě, tak v Bzové za ně chodili už patnáctiletí hoši a dívky, kteří směli přijít i na zábavu. Stali se tak z nich vlastně mladí muži a slečny, kteří událost, že už mohli do průvodu jako májovníci, rádi považovali za významnou. Většinou se vyráží po obědě, ale opět se zvyklosti liší – někde se obejde celá vesnice a zve se na večerní veselku. Jinde průvod chodí pouze po domech májovníků a pak následuje ukončení u hlavní májovnice na návsi, kde je nachystáno bohaté občerstvení,“ popisuje Čubová.

Staročeské máje v Podluhách se vydařily

Nedílnou součástí staročeských májů je tančení české besedy, která vznikla v druhé polovině 19. století. „Někde se tancuje už na začátku průvodu, jinde na konci a jsou obce, kde se netančí vůbec. S tancem, a také průvodem, bývají spojené kroje. V rámci našeho regionu, a Středočeského kraje vůbec, se ale vesnický kroj nedochoval. Nicméně dívky nejčastěji nosí bílé oblečení a mládenci zase společenský oblek,“ popisuje antropoložka a s tím, že když už se v obcích Středočeského kraje kroj na oslavách objeví, jde spíše o variantu pražského městského kroje.

Stavění májky

Zelená barva v májových zvyklostech je úzce spojena i s májkou. Stromem, který je například na Berounsku nejčastěji nazýván králem, jenž je též považován za symbol plodnosti. Většinou jde o jehličnan zbavený kůry, vyjma horní části, která je ozdobena stužkami. Odlišnost v tradici spočívá i v tom, zda po vztyčení zůstává stát, nebo se poráží. „V tom též bývá velký rozdíl. Někde jej například místní mládenci hlídají, aby jej ti z vedlejší vesnice přes noc nepokáceli. V takovém případě by to byla velká ostuda. Jinde se král poráží s koncem májového průvodu. A znám situace, že výherce, který předtím získal krále v tombole, je na kládu posazen a májovníci jej odnesou až k němu domů,“ popisuje Čubová.

PODÍVEJTE SE: Králově Dvoře Popovicích si užili tradiční Suché máje

Byli to především církevní mravokárci, kteří se dříve snažili oslavy májů zakázat. Komunistům zas tak nevadily, protože se jednalo o nekřesťanský svátek. „Zvyk se pozvolna vyvíjel až do 30. let minulého století. Pak přišla válka a s ní i zákaz shromažďování mládeže a vůbec konání společenských akcí. Po válce se oslavy pomalu vracely a v době komunismu byly spojeny hlavně se Svazem mládeže. Protože jde o pohanský zvyk, který nemá s náboženstvím nic společného, komunistická strana vůči němu neměla nějaké výhrady - minimálně jsem se s nimi nesetkala,“ poznamenala Čubová.

Letos se v rámci 23. ročníku Poberounského folklorního festivalu na Berounsku uskuteční celkem devět akcí, jež budou probíhat celý květen. „Například tanečníci, zpěváci i muzikanti přijedou do Berouna z polského města Brzeg. Dále pak pravý bavorský šraml Die Z’s z hornofalckého Weidingu. Ten si navíc týž den stihne odskočit i do Vinařic. A kupříkladu k nám letos zavítá i originál moravský Slovácký krúžek z Brna, který vystoupí hned dvakrát v neděli 14. května pod májkou na náměstí v Černošicích-Mokropsech. Diváci kromě něj a dalších českých družin budou moct obdivovat i umění běloruské taneční družiny Aksamit,“ sdělil za organizátory Miroslav Frýdl.

Kdy a kde se koná folklorní festival Staročeské máje

Svinaře, před hospodou 6. května

Karlštejn, hrad a náměstí 6. května

Beroun, náměstí J. Barranda 13. května

Hlásná Třebaň, areál Sokola a náves 13. května

Vinařice, náves 13. května

Černošice-Mokropsy, Masopustní náměstí 14. května

Zadní Třebaň, náves 20. května

Všeradice, před hospodou 20 května

Vižina, sportovní areál 27. května