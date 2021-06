Lucie je Michaely peer mentorka, nebo-li osoba s konkrétní zkušeností, která pomáhá druhému zvládnout stejnou situaci. Sama zůstala po autonehodě na vozíku před jedenácti lety.

„Snažíme se klienty podpořit předáním vlastních zkušeností. Jsme tu pro ně, když jim je nejhůř a potřebují si prostě jen popovídat,“ vysvětlila Lucie Holubcová. Dříve než mohla začít pomáhat, musela projít školením.

Jedním z jejích klientů je právě Michaela. „O Lucii jsem se dozvěděla, když jsem v rehabilitačním ústavu v Kladrubech navštívila jeden webinář, který byl zaměřen právě na peer mentoring. Koordinátor projektu Marek Jonczy se mě zeptal, zda bych o tuto službu měla zájem. Souhlasila jsem a asi po týdnu mi zavolal, že má pro mě Lucku,“ přiblížila Michaela Hrachovcová.

Pomoc Lucie je pro ni obrovskou podporou. „Lucka je skvělá! Je praktická a dokáže podržet, když mě například přepadnou obavy a strach, jak to všechno bude. Můžu jí kdykoliv zavolat a vždycky mi pomůže. Je pro mě něco jako záchranný kruh,“ dodala.

Michaela byla vždy sportovkyní a přijmout výzvu pro ni nikdy nebyl problém. Ale i tak je návrat do života v rodném městě plný výzev. „Ještě moc nezvládám přejezdy přes obrubníky nebo vyjet nahoru k Plzeňské bráně. Naštěstí se dostanu k řece, tam to mám v oblibě. Jsem také moc ráda za to, že lidé ochotně pomůžou, když třeba někde uvíznu,“ zhodnotila.

Zcela snadné to nemá ani doma. Byt, který Michaele pronajalo město, ještě není zcela uzpůsoben. „I když jsem v Kladrubech trénovala a připravovala se, návrat do reality byl těžký. Najednou mi doma nic nešlo. V jeden moment přišly i chvilky, kdy vás napadne, že to prostě nedáte. A v takový moment jsem byla za Lucku moc ráda. Vždycky mě dokázala obrovsky podržet,“ konstatovala.

Projekt peer mentoringu lze finančně podpořit prostřednictvím sbírky skrze charitativní platformu Znesnáze21. Zde se také podařilo vybrat přes půl milionu korun přímo na pomoc Michaele.