Podobně to vidí Alexandr Scherber, velitel Městské policie Beroun. Strážníci se zaměřovali také na to, zda restaurace, hospody a podobná zařízení neporušovala platná nařízení.

„Žádné problémy jsme nezjistili. Co se týká roušek, tak jsme prováděli kontroly na trhu. Lidé to moc nedodržovali, ale vesměs to bylo z toho důvodu, že o tom vůbec nevěděli,“ řekl Alexander Scherber. Tamější hygiena totiž podle jeho slov vydala opatření, že na trhu, kde se pohybuje hodně lidí, jsou roušky potřeba. Lidé ale podle jeho slov nereagovali nijak agresivně. „Lidé po poučení okamžitě nasazovali roušky, nesetkali jsme se s tím, že by někdo měl negativní postoj. Spíše se lidé ptali, proč musejí mít roušku, když jsou venku,“ řekl.

Ani s většinou dalších opatření ale není problém. „Je to silně medializované, zatím se nesetkáváme s nějakými problémy. Občas se nám začala srocovat mládež na místech, kde je zvyklá posedávat. A to ve skupinkách větších než šest lidí,“ poznamenal Scherber s tím, že strážníci mají tato místa vytipovaná a pravidelně je kontrolují. Podle něj je ale nutné počítat s tím, že hlavně mladí, kteří nemusejí nyní chodit do školy, budou hledat způsoby, jak se setkat.

Všechno je o vysvětlování

Situace je podobná i v dalších okresech Středočeského kraje, jak problematiku popsal Ladislav Hošmánek, ředitel strážníků v Mělníku. „Jako městská policie děláme dohled v několika oblastech. Zaprvé jde o dohled na městském úřadě v pondělí a ve středu, kdy má veřejnost k návštěvě vymezené hodiny,“ uvedl Ladislav Hošmánek, ředitel strážníků.

Podle jeho zkušeností je tento dohled důležitý, strážníci radí návštěvníkům úřadu, kam mají chodit. „Jde o to, aby zbytečně nebloudili po úřadě, ať tam najednou není hodně lidí, je to vše o vysvětlování,“ popsal. Dále strážníci kontrolují, zda mají lidé roušky na místech, jako jsou třeba autobusové zastávky, jejich přístřešky a podobně.

„Tam se jedná jen o monitoring, už první den se nařízení dodržovalo ve většině případů. Nemuseli jsme přistoupit k tomu, abychom udělili pokutu, šlo víceméně o vysvětlování,“ řekl. Přišly i dotazy na samotná vládní nařízení, kdy podnikatelé nevěděli, jestli mohou provozovat dovážkovou službu a podobně.

Stalo se ale i to, že lidé naopak chtěli nahlásit otevřenou hospodu. „Obdrželi jsme takový telefonát, ale zjistilo se, že je otevřeno kvůli dovážkové službě. Podnik měl udělat takové opatření, aby bylo zjevné, že je zavřeno, že pouze nakládají a odvážejí jídla,“ popsal situaci Ladislav Hošmánek. Jinak se ale prý dodržování nařízení obešlo bez problémů.

Koronavirus a vládní nařízení

- strážníci ani policisté většinou nezaznamenávají větší problémy s dodržováním nařízení

- pokud někdo roušku nenosí, pak spíše o tom, že neví o konkrétním nařízení od hygieny v daném okresy

- částečné problémy mohou mít strážníci s mládeží, která se snaží setkávat se bez dodržování vládních opatření