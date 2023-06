Léto U Rozvědčíka. Ze štamgastů se stali provozovatelé legendární hospody

Pro lidi, kteří vyrážejí na vodu, je podle něho ideální stáhnout si do telefonu aplikaci Vodácká navigace nebo navštívit stejnojmenné webové stránky. „Jde o uživatelsky velmi příjemně fungující appku, kde si vyberete řeku a zvolíte úsek, který chcete zdolat. Aplikace pak poskytne podrobné informace s fotkami včetně jezů. Jsou v ní k nalezení i podrobná doporučení, jak jednotlivé jezy sjet,“ říká Tomeš.

Sedmadvacet kempů a dvaatřicet restaurací

Prostřednictvím aplikace lze například zjistit, že kolmý jez v Roztokách, 1,2 metru vysoký s nebezpečným vodním válcem, je nesjízdný. Podobně jako jez u Nižboru, kde se nachází i malá vodní elektrárna. Pod tímto jezem se rovněž tvoří nebezpečné turbulentní proudění vody, především při vyšší hladině vody. Hýskovský jez je zase nesjízdný kvůli kamení, které se nachází pod ním, navíc bývá většinu času suchý. I v Berouně je vodní elektrárna s nesjízdným jezem. Naopak jezy karlštejnský, u Zadní Třebaně nebo dobřichovický se dají překonat poměrně hladce. „Data do appky vkládají i provozovatelé půjčoven lodí. Zobrazené informace jsou tedy přesné a aktuální,“ dodává Tomeš.

Aplikace nabízí zároveň podrobné informace o kempech, kde se dá přespat, dobře najíst či doplnit zásoby – po celém toku Berounky je 27 kempů a 32 restaurací. Nescházejí ani zajímavosti, na které výletník během cesty narazí.

Nejhezčí částí Berounky je podle Tomeše celý její horní úsek. „Řeka se rozděluje na horní a dolní s tím, že za předěl jsou považovány Roztoky u Křivoklátu. V horním úseku je Berounka více zaříznuta do okolní krajiny, obklopena hezkou přírodou, skalami. Od Roztok začínají přibývat chatové oblasti a objevují se souvislejší zastavěné oblasti. To ale neznamená, že tam je ošklivěji. Celý tok Berounky je moc pěkný ke svezení, všude je co objevovat,“ míní vodák.

Sto čtyřicet kilometrů po vodě za tři dny

Nástupních míst k plavbě je více. Vedle aplikace mohu pomoci s volbou i informace z půjčoven vodáckého vybavení. „Plavba po horním úseku často začíná kousek pod Plzní v kempu u Dolanského mostu. Cílem zhruba čtyřdenního výletu běžného vodáka při letních průtocích pak může být Branov nebo Roztoky, kraj Oty Pavla. Berounka je nicméně sjízdná celá až do Prahy,“ říká Tomeš.

Ten chce spolu s partou dalších pořadatelů jarního Vodáckého maratonu na Berounce, který se jede od Dolanského mostu ke kempu Branov, sjet na podzim celou řeku. „Pojedeme na lodích typu Orlice, které jsou sice méně obratné, ale zato rychlejší. Těch zhruba 140 kilometrů bychom chtěli zvládnout za tři dny,“ prozrazuje

Vodácké rady navíc

Kromě vodáckého desatera doporučuje Jaroslav Tomeš na řeku také pevnou obuv. „Jednoduše proto, že řeka je živá a každoročně se jí prožene větší či menší povodeň. Pod hladinou může být sklo a jiné ostré předměty. Když vystoupíte do vody, hrozí, že se můžete poranit. Ideální jsou šněrovací boty, které na noze zůstanou, když se třeba cvaknete,“ vysvětluje s tím, že velmi zrádné je i přeceňování vlastních schopností.



Při plavbě na paddleboardu může být výhodou helma. „Paddleboardy jsou nyní populární a jsou využívány i pro splouvání řeky, kde se střídají hlubší a mělčí úseky. Zde bych se pro případ pádu do vody přimluvil za ochranu hlavy – například vodáckou přilbu. Pokud je to technicky možné, paddleboard bych vybavil i říční ploutví,“ uzavírá admirál Vodáckého maratonu na Berounce.