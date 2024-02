„Důvodem zdražení je zvýšená daň z přidané hodnoty na vodu z deseti na dvanáct procent a také zdražení nakupované vody z Prahy o více než osm korun na metr krychlový. Do nárůstu se promítají zvýšené náklady na výrobě na úpravně vody Želivka a obnova pražské sítě, která souvisí s dopravou vody do západní části Středočeského kraje,“ stojí ve vysvětlení představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Beroun (VAK Beroun).

Obyvatelé Berounska nově platí za metr krychlový pitné vody 73,74 koruny, zatímco loni to bylo 62,35 koruny. U odpadní vody je letošní cena za kubík 59,58 koruny, v minulém roce byla cena 53,79 korun.

Společnost VAK Beroun je největším vlastníkem a provozovatelem vodovodů a kanalizací na Berounsku a Hořovicku, působí ale také na Příbramsku a v okresech Praha-západ a Praha-východ. Pitnou vodou z nádrže Želivka zásobuje více než 125 tisíc obyvatel ve 110 obcích, odvádění odpadních vod zajišťuje pro 113 tisíc obyvatel ze 78 obcí.

Nové potrubí mezi Zdicemi a Berounem

Loni investovala firma 143 milionů korun. Mezi nejvýznamnější akce patřily rekonstrukce technologie na čistírně odpadních vod Beroun a Hořovice, výstavba vodojemu na Křižatkách v Králově Dvoře, výměna vodovodu v Komárově a v Berouně na Zavadilce. Letos začne výstavba potrubí, které přivede odpadní vodu ze Zdic do Berouna. Díky tomu se bude moci odstranit čistírna ve Zdicích a voda se bude čistit levněji ve velké čistírně v Berouně.

V Suchomastech a Málkově jsou na tom lidé lépe, částky za vodné a stočné jsou shodné jako loni. Obec Suchomasty má vlastní vodní zdroje, kterými zásobuje nejen své obyvatele, ale také Málkov a Bykoš. Nacházejí se poblíž rybníka Čertovák. „Odtud je voda tlačena na vrch Lejškov do vodojemu, ze kterého pak samospádem stéká do všech tří obcí," připomněla Iva Kinclová, starostka Suchomast, které jsou provozovatelem společného vodovodu. Ve vodojemu se do místní vody přimíchává i část nakupované vody z Želivky.

„Obce vnímají zvyšující se náklady, které zatěžují občany ve všech směrech, a proto se zastupitelstva obcí Suchomasty a Málkov dohodla, že budou občanům na vodné a stočné přispívat tak, aby cena bez DPH zůstala na úrovni ceny roku 2023. Domníváme se, že se náklady na výrobu pitné vody v roce 2024 sníží z důvodu vyhlášky o pitné vodě č. 371/2023 Sb. Proto činí cena za metr krychlový pitné vody pro Málkov a Suchomasty 69,50 koruny a stočného pro Suchomasty 54,77 koruny. Málkov není napojen na kanalizaci," vysvětlila Kinclová.

V obci Bykoš je vodné a stočné občanům účtováno ve skutečných cenách. Od ledna zaplatí za metr krychlový pitné vody 92,52 koruny a za stočné 78,98 koruny.

Další náklady už by obec nezvládla

Starosta Bykoše Jan Pužík vysvětlil, proč cenu nelze dotovat stejně jako v Suchomastech a Málkově: „Občanům Bykoše dotujeme komunální odpad ze dvou třetin, což nás stojí 150 tisíc korun ročně. Také doplácíme 400 tisíc korun ročně za ztracenou vodu, odběry načerno, vypouštění vody do kanalizace, co lidé nenahlásí, údržbu vodovodního řadu… Náš rozpočet už nemůže pokrýt další částky.“

Podle Pužíka by ovšem voda ze Suchomast měla v letošním roce zlevnit. „Protože obsahuje vysoké hodnoty selenu, musí se ředit s vodou z Želivky. Vláda ale od letošního roku zvýšila limit selenu v pitné vodě, tudíž už nebude na ředění potřeba tolik vody ze Želivky,“ poznamenal starosta Bykoše.

Zdroj: Hájíčková Jana