/FOTOGALERIE, VIDEO/ Téměř zapomenutý úspěch českých vodních pólistů, kteří v roce 1924 skončili šestí na olympiádě, nově připomíná pamětní deska jednoho ze členů úspěšné výpravy Františka Kurky ve Vráži u Berouna. Její slavnostní odhalení se uskutečnilo v pondělí 25. září.

Ve Vráži u Berouna odhalili pamětní desku Františka Kurky. | Video: Deník/Radek Cihla

Česko je země známá tím, že se zde hrají téměř všechny sporty, to všude na světě nemají. Hraje se tady i vodní pólo, byť patří spíše ke sportovním popelkám. O to víc možná leckoho překvapí, že šest let po vzniku samostatné Československé republiky vyjeli na olympiádu do Paříže vyslanci tohoto sportu a vedli si výborně – skončili šestí.

Hráč František Kurka bojoval v pólu za Spartu (s bratrem Matějem jí pomohli ke třem mistrovským titulům), ale byl vášnivým Sokolem, dokonce náčelníkem.

Jeho památku nyní ve Vráži u Berouna, kde žil, připomíná pamětní deska.