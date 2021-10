Na volební mapě se o jednotlivá katastrální území přetahuje tmavě modrá barva koalice Spolu se světlou hnutí ANO. Odtud vystupuje zajímavý poznatek, že v obcích blíže k hlavnímu městu dominuje Spolu, dál se to už spíše bleděmodří.

/FOTOGALERIE/ Při pohledu na barevné rozlišení jednotlivých katastrálních území obcí a měst v regionu by mohlo hned někoho napadnout, že se zde především odehrála bitva mezi spojeneckou koalicí vůči výborně marketingově vedenému Goliáši ANO. Našly se i bašty Přísahy a koalice Pirátů se STAN.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.