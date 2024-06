Zástupce do evropského parlamentu volí i v Litni. Členové komise uzavřeli sázky | Video: Jana Hájíčková

Jana Hájíčková dnes 11:18

/FOTOGAERIE, VIDEO/ V pátek 7. června mezi 16. a 17. hodinou neustále chodili zhruba po pěti minutách občané na radnici v Litni, aby odevzdali svůj hlas pro zástupce do evropského parlamentu. Po předložení platného občanského průkazu obdrželi obálku, s níž odešli za plentu, vložili do ní volební lístek a obálku vhodili do volební urny.