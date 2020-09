Nabídka volnočasových aktivit a kroužků je v Berouně velmi pestrá, ale také něco stojí. I přesto je většina kroužků každoročně plně obsazená. Nejinak je tomu i v letošním roce. Zatímco sportovní kluby přijímají v drtivých případech nové zájemce celoročně a ne jen v takzvané náborové dny, u kroužků je situace jiná – jsou kapacitně omezené. Není divu, že ty nejoblíbenější jsou již plně obsazené.

Největším poskytovatelem kroužků, a to nejen v Berouně, ale vůbec v celém regionu, je Dům dětí a mládeže Beroun.

„Kroužky se nám velmi rychle plní dětmi, některé, a to hlavně ty velmi oblíbené, jsou již plně obsazené. Kdo má tedy zájem, neměl by příliš váhat,“ řekla Petra Zavadilová, ředitelka Domu dětí a mládeže Beroun, který nabízí kroužky a volnočasové aktivity nejen pro děti ale i dospělé.

„Největší zájem je o kroužky technického rázu i ty sportovní. Zaplnil se také velmi rychle i kroužek Školička vaření, otevíráme proto druhý kroužek. Snažíme se reagovat za pochodu a otevírat v případě velikého zájmu další kroužky, ale potýkáme se s nedostatkem lektorů. Stejně tak se plní i kroužky montesorri. Pokud má někdo zájem, stačí navštívit naše webové stránky a vyplnit elektronický formulář,“ sdělila ředitelka Petra Zavadilová.

Jak to bude s konáním kroužků v dalších týdnech či měsících, není v tuto chvíli zřejmé. V České republice totiž každý den přibývá více než šest set lidí, u nichž byla testy prokázána nemoc Covid-19. Všichni poskytovatelé kroužků, ale i sportovní kluby doufají, že se podaří epidemii zvládnout bez větších omezení.

„Plánujeme a chceme rozjet vše, co nám koronavirus dovolí. V sobotu 12. září plánujeme uspořádat den otevřených dveří, kde se chceme představit lidem, kteří nás ještě neznají. Doufáme, že vyjde počasí a akce se bude moci uskutečnit ve venkovních prostorách a uvnitř si zájemci jen prohlédnou učebny a zázemí,“ přeje si ředitelka Petra Zavadilová.

Jednotlivé kroužky začínají v pondělí 14. září. Kvůli rekonstrukci se do vnitřních prostor budovy nedostanete tradičně brankou od Domu pečovatelské služby, ale musíte využít vjezdovou bránu u obchodní akademie z ulice U Stadionu (kolem sokolovny dále).

„Vždycky říkám, že s novým školním rokem začal frmol i pro nás rodiče. Třikrát v týdnu řešíme, kdo přijde dříve z práce, kdo odveze děti na kroužky, do toho nákupy a podobně. Je to docela někdy náročné vše skloubit dohromady. Ale musíme to nějak zvládnout,“ řekl Deníku Petr Novák.

Kroužky v DDM Beroun:



Sportovní – celkem 17

Všestranné – celkem 16

Technické – celkem 13

Keramické – celkem 13

Výtvarné – celkem 8

Přírodovědecké – celkem 6

Chemické – celkem 5

Hudební – celkem 4



Zdroj: DDM Beroun