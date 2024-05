Krajské peníze na rozvoj malých obcí pomohou také s rekonstrukcí ulice ve Vráži

Středočeští krajští radní schválili čtyřiašedesát žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Peníze by měly zamířit i do Vráže na Berounsku. Záměr ještě musí projednat zastupitelé.

Obec Vráž na Berounsku, ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Hájíčková

Ve Vráži má podpora kraje ve výši 1 209 000 korun pomoci s rekonstrukcí Květnové ulice, která začne již koncem května a potrvá do konce července letošního roku. Poskytnutí dotací vychází z Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Program je vyhlášen na čtyři roky a obce z něj mohou získat 1000 Kč na jednoho obyvatele a využít je na jakoukoli obecní infrastrukturu. Menší obce (do 199 obyvatel) mohou žádat o maximální dotaci 200 000 Kč. Celkový objem finančních prostředků na celé čtyřleté období činí 578 milionů korun. Od tragédie k Ceně hejtmanky. Příběh Aleny Peckové, ředitelky Klubíčka Beroun „I tentokrát jsou mezi podpořenými žádostmi obecní projekty, ať už z oblasti dopravní či technické infrastruktury, občanského vybavení či projekty zaměřené na úpravu veřejných prostranství. Finanční situace, zejména malých obcí v okamžiku, kdy mají investovat, totiž není v žádném případě jednoduchá. Současně bych rád vyzval další obce v kraji, aby se svými projekty do dotačního programu přihlásily. Termín podávání žádostí v rámci aktuálně otevřeného programu končí 28. června,“ uvedl náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Na nákup už v Žebráku spěchat nemusíte. Nová prodejna má otevřeno 24 hodin denně Zdroj: Jana Hájíčková

