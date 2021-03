Dálnice D5 byla ve výstavbě kolem roku 1985 a ve stejnou dobu byl dokončen i vrážský most, který se tak stal hlavním propojením mezi centrem obce a její částí Záhrabská.

„Jde o klasický dálniční most, který se tehdy postavil v rámci realizace dálnice, ale protože po něm vede místní komunikace, tak podle zákona o pozemních komunikacích je naše obec šťastným vlastníkem,“ upřesnila starostka Vráže Hana Maivaldová.

„Už potřeboval projít větší rekonstrukcí, která proběhla právě v loňském roce,“ dodala starostka, která se s velkým zájmem chodila na průběh oprav dívat a zachytila řadu zajímavých snímků. „Když jsem měla možnost za obec se na práce chodit dívat, pracovníci mi ochotně vysvětlili jednotlivé části mostu a technologické postupy, které při opravě použili. Člověk něco takového v detailu nevidí každý den,“ líčí Hana Maivaldová.

Rekonstrukce si vyžádala důkladnou logistickou průpravu, protože přes most vede jediná spojovací komunikace mezi obcí a její částí Záhrabská, kde je i místní hřbitov. „Tam prostě jiný přístup neexistuje. Takže se to muselo opravovat za provozu,“ podotýká starostka.

Most prošel kompletní rekonstrukcí, jeho železné konstrukce byly kompletně očištěny, jednotlivé části opraveny, a nakonec znovu nastříkány ochranným nátěrem. Při opravách se nezapomnělo ani na závěrné zídky a silnice se dočkala nového asfaltu. Muselo být vyřešeno i nové odvodnění, protože voda zatékala do konstrukce mostu, což se ukázalo jako „jeho velká bolest“.

Zajímavostí je, že betonové pilíře mají v sobě jakési kapsy (kastlíky), které slouží k tomu, aby v případě vojenského konfliktu šlo most vyhodit do povětří a ztížil se tak postup nepřátelské armády. „Bylo mi vysvětleno, že se do těch kastlíků normálně dá dát trhavina, aby se ten most mohl zničit,“ vysvětluje starostka. Kapsy v mostě zůstaly, ale jsou po hotové rekonstrukci skryté. Další raritou je, že byla do konstrukce mostu zabudována i kanalizace.

Celkové náklady se vyšplhaly na 24,3 milionu korun. Obec z rozpočtu přispěla částkou 1,67 miliony korun a zbytek byl uhrazen z dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Stavbu dodala firma Strabag. A musím dodat, že tak jak byl projekt časově rozvržen, tak byl i dodržen, kdy jsme nemuseli ani platit ani korunu navíc, a dokonce stavbu předali o měsíc dříve,“ podotkla starostka Hana Maivaldová.