/FOTO, VIDEO/ Výrazné srážky v posledních čtyřiadvaceti hodinách způsobily vzestup hladiny řek. Berounka se přiblížila k prvnímu stupni povodňově aktivity, který znamená stav bdělosti. Litavka tuto hranici v sobotních ranních hodinách dokonce už překročila.

Berounka a Litavka | Video: Radek R. Kaša

Území celé republiky zasáhla okrajová část tlakové níže se středem nad Itálií a Jadranem. Do Česka to přineslo vydatné deště. Důsledkem je vzestup hladiny obou největších řek na Berounsku.

Litavka dosáhla prvního stupně pohotovosti v sobotu 15. dubna v ranních hodinách. Podle monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu ke stavu došlo dvacet minut po osmé hodině, když hladina vystoupala na 150 centimetrů s průtokem téměř 57 metrů krychlových za sekundu. Před tři čtvrtě na jedenáct začala hladina kulminovat na 158 centimetrech s průtokem necelých 62 metrů krychlových. Obvyklá průměrná výška hladiny řeky je přitom kolem 45 centimetrů s průtokem čtyři metry krychlové za sekundu.

Rovněž hladina Berounky byla na vzestupu. Hráz malé vodní elektrárny u berounského autokempu byla před sobotním polednem naplněna po okraj, otevřeno bylo přitom jedno ze čtyř horních stavidel náhonu.

Kolem sobotní10. hodiny dosáhla 212 centimetrů s průtokem 140 metrů krychlových za sekundu. Voda je nyní spíše na ústupu, když po čtvrt na dvanáct hladina klesla na 207 centimetrů s průtokem 132 m3/s. Obvyklá průměrná výška hladiny řeky je kolem 145 centimetrů s průtokem asi 53 metrů krychlových za sekundu.

Modelová předpověď počítá s tím, že by měla Berounka ještě mírně stoupnout a předpokládá se, že po víkendu začne řeka kulminovat. K prvnímu povodňovému stupni by se ovšem měla pouze přiblížit.

Nyní tedy záleží na tom, jak se bude počasí v příštích dnech vyvíjet. Meteorologové předpovídají dešťové srážky už jen ojediněle, ve vyšších polohách by se mohl vyskytnout déšť se sněhem. Stále ale platí povodňová výstraha, která by měla trvat až do nedělního dopoledne.