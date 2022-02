Naposledy se ministerstvo životního prostředí k tomuto kroku přiklonilo před devíti lety, k cíli ale tehdy nedospělo. Nyní by mělo status národního parku získat nejcennějších 117 čtverečních kilometrů, tedy zhruba 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. Záměr má podporu Středočeského kraje.

Broumský starosta Petr Jirka se obává, že s vyhlášením národního parku by došlo k omezení přístupu do lesů pro místní lidi, kteří jsou po okolí zvyklí volně chodit a přírodu respektují. „Obávám se, že by po celé lokalitě nebo v jejích částech byly jen vyznačené cesty, mimo které by nebylo povoleno se pohybovat,“ řekl Jirka.

To vyvrací ředitel Agentury ochrany krajiny (AOPK ČR) a přírody František Pelc, podle kterého vyhlášení národního parku neznamená omezení pohybu místních ani turistů. V případě Křivoklátska by chráněnou zónou bez vstupu a bez zásahů zůstala Týřovská rezervace. Další pohyb v národních parcích lze podle něho usměrňovat dohodami o klidových územích mezi správou parku a obcemi.

Národní park Křivoklátsko? Kraj vyhlášení podporuje, místní mají obavy z omezení

Jirka se ztotožňuje se stávající zónou bez vstupu, rozšíření klidových území na další lokality v rámci katastru by ale nepodpořil. Zároveň příliš nevěří, že by v případě dalšího rozšiřování byl brán v potaz názor obcí. „Čtyřicetiletá ochrana okolního území v režimu chráněné krajinné oblasti mi připadá dostatečná,“ dodal k tématu starosta.

Protože k vyhlášení parku nedojde přes noc, v Nižboru se věci chtějí naplno věnovat, až dostanou relevantní informace z ministerstva. „V závěru minulého roku nás navštívili zástupci Středočeského kraje spolu se zástupcem Agentury ochrany přírody a krajiny, kteří nás informovali o podpoře záměru ze strany kraje. Informaci jsme předali občanům prostřednictvím našeho obecního zpravodaje. Toto téma bude jistě jedním z bodů jednání zastupitelstva obce, které proběhne začátkem března. Do té doby doufáme, že obdržíme nějaké přesnější informace ze strany ministerstva životního prostředí, ke kterým se posléze rádi vyjádříme,“ sdělil místostarosta obce Pavel Hučko.

Možné vyhlášení Křivoklátska národním parkem odmítá i řada obcí na Rakovnicku. Vycházejí přitom například z předpokladu, že by pak stoupl turismus, což by znamenalo mnoho parkujících aut, více odpadu, nápor v sezoně a prázdno mimo ni. „Dvakrát už se to skoro vyhlásilo, ale vždy jsme to dokázali zastavit. Postoj naší obce se nezměnil a co mám informace od okolních starostů, většina obcí s národním parkem rovněž nesouhlasí,“ uvedla například Iveta Kohoutová, starostka Karlovy Vsi, jež by se měla nacházet přímo v srdci národního parku.

Obce na Křivoklátsku se kraj snaží nadchnout pro národní park

Podle ministerstva životního prostředí by ale vyhlášení národního parku oblasti pomohlo. Argumentací pro jeho vznik je lepší ochrana lesů, skal, údolí, kaňonu Berounky nebo desítek ohrožených rostlin a zvířat. Přispět má také k rozvoji celého regionu.

Snahou ministryně Anny Hubáčkové je před zahájením procesu vyhlášení představit záměr obcím. „Paní ministryně plánuje během února setkání v regionu. Chceme zodpovědět všechny otázky, uvést na pravou míru možná nedorozumění, najít konsensus. Debata s místními je pro nás klíčová. Teprve poté plánujeme záměr oznámit,“ uvedla mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová.

Ze zákona by poté mělo následovat 90 dnů na připomínky, které pak bude ministerstvo vypořádávat.