Město Beroun vydalo výstražnou zprávu, že v sadu Višňovka v lokalitě Na Veselé porodila (nametala) bachyně mladé. Čerstvá matka nyní v těchto místech zůstane minimálně týden, kdy mladé potřebuje držet v teple a chránit je.

Bachyně se selaty | Foto: ČTK

„Protože mrzne, bachyně potřebuje ta selata co nejvíc udržet v teple a kojí je, aby nabrala co nejvíce síly. Takže teď s nimi nikam nepůjde nejméně sedm dní, maximálně dva týdny, což je strop. Po dvou týdnech musí být to mladé schopné fungovat samo a doprovázet svoji matku,“ vysvětluje myslivecký hospodář Roman Tenkrát.