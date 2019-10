Do Berounky se totiž dostaly minulý týden prostředky na impregnaci dřeva, laboratoř a dispečink Povodí Vltavy monitoruje koncentrační vývoj nebezpečné organické látky v řece.

Hlavní problém pro rybáře je to, že výlov rybníka, ze kterého měly ryby putovat právě do řeky, bude nutné téměř jistě odložit. Ryby si tak „počkají“ v rybníku, než nebezpečná látka z vody zmizí. „Je to komplikace, protože musíme lidi na tu práci pozvat. Teď čekáme na vyjádření krajského úřadu, kdy nám řeknou, že můžeme zarybňovat,“ vysvětlil.

V rybníku tak stále čeká 2,5 tuny kapra, které měli rybáři nasadit do řeky, to je ale teď zakázané. „Měli jsme připravené i candáty, líni, štiky. To vše jme měli nasazovat,“ řekl hospodář místní organizace.

Jakmile to půjde, rybáři výlov plánují; v Berouně ale nepůjde o takový výlov, který by nabízel nějaký program, případně možnost koupit si například ugrilovanou rybu, jako se to dá na některých výlovech vídat. „Když se někdo přijde podívat s dětmi, tak přijdou, ale neděláme například občerstvení, jako se to dělá na velkých výlovech,“ vysvětlil Karel Vildmon.

Podzimní výlovy na Berounsku

26. října 2019 (nejspíše bude přesunuto): Suchá louka Beroun

19. října 2019: Popovické koupaliště

19. října 2019: Červený - Komárov

23. října 2019: Grajf - Hostomice

9. listopadu 2019: Osovský velký