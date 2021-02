Do funkce místostarostky byla poté zvolena Pavla Šimonová a radní se stala Monika Svobodová. Podle sdělení na stránkách obce, další informace, týkající se vedení obce, budou poskytnuty v nejbližší možné době.

Doručovatelky skolil koronavirus

Město Králův Dvůr informovalo na svých stránkách, že v uplynulém měsíci lednu si několik desítek občanů stěžovalo, že v tomto období nedostali Králodvorský zpravodaj do své schrány. Navíc se najdou tací, kteří dostávají v průběhu tohoto měsíce teprve lednový výtisk, nebo jim vůbec nebyl doručen. Město v této souvislosti oslovila berounskou pobočku České pošty, která pro něj tuto placenou službu zajišťuje, a požádalo o vysvětlení. Podle vedoucí doručovatelek byly výpadky s roznášením způsobeny infekcí koronaviru, která postihl personál. Řada z nich tak musela zůstat doma v karanténě, což mělo za následek snížení stavu a tím i kapacit doručovaní. V současnosti už má být situace v pořádku.

Zemřelo prase Čůčo z hradu Točník

V pondělí 8. února zemřela ikona hradu Točník prase Čůčo, které se dožilo dvanácti let. Prase mělo i svůj twitterový účet, na němž chovatelky informovaly i o jeho smrti. „Dnes jsem již neuneslo váhu svojí osobnosti a rozhodlo jsem se odejít do věčných lovišť. Budiž mi země lehká, i když já jsem lehké nebylo,“ napsaly. Hrad Točník byl domovem prasete po devět let, kde si žilo podle známého rčení „jako prase v žitě“. Na hrad se dostalo, když se ho rozhodl zbavit původní majitel, kterému se nelíbilo, jak Čůčo nabíral na váze.