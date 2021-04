Mýdla jsou připravovaná klasicky z glycerinové mýdlové hmoty, kterou podnik nakupuje a dál zpracovává. Liší se ale od běžných firem tím, že výrobu musí přizpůsobit zaměstnancům s mentálním postižením. „Chceme klientům umožnit žít co možná nejvíc normálním životem, proto jsme otevřeli DobroDílo, abychom jim mohli dát příležitost pracovat, kdy se mohou tak naučit samostatnosti a vydělat si peníze,“ popisuje hlavní myšlenku ředitelka Dana Drnovcová.

V podniku se především snaží udržet takový výrobní model, aby mýdla vznikala výhradně pod rukama klientů. Je to zejména proto, že to zaměstnanci vnímají jako vlastní uplatnění, které jim pomáhá se realizovat v běžném životě. „V mnoha podobných podnicích hendikepovaní klienti plní spíše pasivní roli. Našim cílem ale je, aby to naši zaměstnanci zvládli sami. Výrobní postupy máme tedy co možná nejjednodušší,“ vysvětluje Drnovcová.

Klienty práce baví

„Asistent má hlavně za úkol práci zaměstnancům zadat, připravuje denní plán a stará se o to, co potřebuje dodělat či doobjednat. To naši klienti nezvládnou. Ale umí si například přichystat formy, navážit si množství mýdlové hmoty, připraví si i aroma a barvu,“ popisuje ředitelka, jak se se zaměstnanci pracuje. Jde o takzvaný postup dělených instrukcí, kterým klienti dokážou porozumět. Takže zastanou i samotné vylití mýdla včetně jeho okrájení a zabalení hotového výrobku.

Klienti jsou zaměstnáni na částečný úvazek, kdy se střídají tak, že vždy pracují dva zaměstnanci na jednoho asistenta. „Musím zdůraznit, že klienty práce baví a věnují se jí rádi. Navíc někteří se i snaží osamostatnit,“ vypráví marketingová manažerka Monika Poubová a zmiňuje příběh pana Vaška, který by se rád více postavil na vlastní nohy.

„Protože mu ta práce tady jde natolik, velmi se mu zvedlo sebevědomí, a tak touží se posunout někam dále, kde by se mohl ještě více uplatnit,“ dodává. Vaškovi se k tomuto kroku dostává v DobroDíle velké podpory, ale současná pandemická situace tomu moc nepřeje. „Není nic hezčího, když se pak po nějakém čase klienti snaží uchytnout na normálním trhu práce. Covid tomu ale teď bohužel moc nepřeje,“ doplnila Poubová.

V podniku se kvůli koronaviru rozhodli výrobu nejdříve přerušit a posléze výrazně omezit, protože momentálně nemají tolik zakázek, a hlavně i proto, že nechtějí klienty zbytečně ohrožovat. „Zaměstnanci dokážou dojet sami do práce autobusem či vlakem, na což jsme moc hrdí. Ale nechceme je zbytečně vystavovat riziku, takže momentálně stojíme. Ale už nám píšou a volají, že už by se chtěli vrátit,“ líčí Drnovcová. „Klienti navíc situaci dost vnímají, především pak z médií. A například je pro ně obtížné rozeznat fake news od pravdivých zpráv, což v nich často vyvolává úzkost. Takže to je i další důvod, proč teď nechodí do práce,“ doplnila.

DobroDílo bylo založeno v listopadu 2018 a nabízí mýdla, která prošla certifikací. Díky ní mohou být oficiálně nabízena jako kosmetický přípravek. „Prodej běží teprve od září 2019 a jsme za to moc rádi. Jenže půl roku nato přišel covid a my museli výrobu na měsíc úplně zastavit. Nyní fungujeme pouze dva dny v týdnu,“ posteskla si Drnovcová.

DobroDílu lze momentálně nejjednodušeji pomoct tak, že si v jejich eshopu lidé mohou objednat mýdlo nebo jiný další drobný sortiment, který nabízí. „Určitě bychom uvítali i kontakty na různé firmy, protože umíme udělat například i loga či dárková balení. A čím se určitě naše mýdla liší od ostatních komerčních, je to, že jsou stoprocentně ručně vyráběná i balená,“ uzavřela Monika Poubová.