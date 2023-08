/FOTOGALERIE/ Po úspěchu v Nižboru představila obrazy a kresby Jaroslava Fišáka další výstava. Tentokrát v technickém dvoře za požární zbrojnicí ve Žloukovicích, kde malíř poslední tři roky pobývá. A maluje okolní krajinu.

Výstava Kolem Žloukovic Jaroslava Fišáka | Foto: Pavel Paluska

Výstavu pod názvem Kolem Žloukovic Jaroslava Fišáka pořádají tamní dobrovolní hasiči spolu s Klubem přátel Žloukovic. Zahájila ji sobotní vernisáž, kde hosty přivítal za místní hasiče Jaroslav Obermajer a za klub Richard Novák. Pár slov o svých dílech a místech, kde tvořil, prozradil sám autor.

Dorazila sice jen hrstka návštěvníků, ale ti byli z obrazů a grafik nadšeni, a tak ji nepochybně vřele doporučí svým známým. Umělec podle nich zachytil krajinu, kterou znají a mají rádi, velmi živě.

Příležitost prohlédnout si výstavu ve žloukovickém technickém dvoře mají zájemci až do konce září. Otevřena je vždy od pátku do neděle od 13 do 18 hodin, je však i možnost dohodnout se na telefonním čísle 608507741 na jakémkoli jiném termínu.