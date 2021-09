Práce jsou rozděleny do čtyř etap. Na první z nich, která má trvat do konce září, plynule naváže druhá. Další fáze budou upřesněny později.

„Prosíme příchozí, aby pozorně sledovali navigační tabuli při příjezdu do nemocnice. K dispozici budou také koordinátoři, kteří všem ochotně poradí,“ upřesnila PR a komunitní manažerka nemocnice Lucie Lišková.

Pacienti i návštěvníci, kteří budou do nemocnice zajíždět, se mají orientovat podle plánu nově značených cest.

V pondělí 13. září začíná rozsáhlá rekonstrukce a výstavba kanalizačního řadu v areálu Rehabilitační nemocnice Beroun. Vzhledem k náročnosti projektu bude po dobu prací omezen jak vjezd do nemocnice, tak doprava v areálu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.