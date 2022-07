Základní kapacita v Beránku je 12 dětí, o které se v jednom dni starají až tři chůvy. Nicméně celkový počet docházejících ratolestí je až dvojnásobný. „Je to tím, že ne všechny děti k nám chodí každý den. Obvykle se tedy staráme o zhruba šestadvacet dětí. Některé pokračují přes prázdniny, jiné končí už v červnu,“ říká vedoucí.

Kapacita je přes prázdniny vyčerpaná

I tak se kapacita rychle vyčerpá. Především pak přes prázdniny, protože většina školek má zavřeno.

Rodiče přes letní měsíce dávají své děti do dětských skupin i proto, že chtějí, aby si zvykly na nové prostředí. „Jde o jakýsi přípravný čas pro ty děti, které se po létu chystají poprvé do školky, aby si lépe zvykly na čas bez rodičů. Žádosti nám chodí klidně už v jarních měsících,“ vysvětluje Vašků. Volná místa se většinou otvírají až s příchodem září.

Druhotným pozitivním efektem je, že jakmile děti na konci prázdnin přejdou do mateřské školy, v Beránku se uvolní poměrně dost míst. „Momentálně neevidujeme žádné volné místo, ale je téměř jisté, že se to v průběhu září změní. Máme několik dětí, které dovrší v prvním podzimním měsíci tři roky a školky je nakonec přijmou. Je třeba to hlídat. Docházet je možné od pondělí do pátku od 7 hodin ráno do půl páté odpoledne, což není ve všech skupinách v Berouně obvyklé. Děti k nám chodí většinou na pár hodin v týdnu, dvě dopoledne v týdnu je naše minimum. Počet volných míst se také může zvýšit, protože většina rodičů žádá na více místech a nakonec se třeba rozhodne pro jinou skupinu,“ vysvětluje vedoucí.

První zařízení na Berounsku

Dětská skupina Beránek funguje už od roku 2017 a byla vůbec prvním zařízením tohoto typu, které bylo na Berounsku otevřeno po schválení zákona o dětských skupinách. Sídlí v budově charity v berounské čtvrti Zavadilka a disponuje zahradou, kam mohou chůvy s dětmi chodit. „Jsme blízko lesa a v čistém prostředí. Navíc se dá k nám dojet i autobusem, i když častěji rodiče vozí děti autem,“ říká Vašků.

Do budoucna se Charita Beroun chystá kapacitu skupiny rozšířit. „V současnosti hledáme další vhodné prostory, kde by ideálně byla také zahrádka, abychom mohli minimálně zdvojnásobit počet míst. Což si myslím, že stejně bude nevyhnutelné, pokud vezmeme v úvahu budoucí přírůstek obyvatel hlavně v Berouně,“ uzavírá Vašků.

