Stejně jako v ostatních regionech nejen ve Středočeském kraji, ale i v celé České republice, praktičtí lékaři nechystají razantnější zavírání svých ordinací, a to i přesto, že nemají dostatek ochranných pomůcek. Ordinace lékařů a čekárny však stejně jako například městské úřady a podobné instituce fungují v nouzových režimech. Ve zkratce to znamená, že pokud k lékaři nemusíte, nechoďte.

Lékaři se v drtivých případech věnují především pacientům s akutními problémy, běžné věci v podobě preventivních prohlídek odkládají z pochopitelných důvodů.

„Ordinace je v nouzovém režimu, proto je čekárna uzamčená. Pokud je to možné, odložte v zájmu vašeho zdraví návštěvu ordinace a kontaktujte nás telefonicky. Toto platí i pro případy běžného nachlazení, které je zvládnutelné samoléčbou v domácím prostředí. Můžeme elektronicky vystavit recept i pracovní neschopnost a tu i elektronicky ukončit. To vše bez přítomnosti v ordinaci. Pokud k lékaři musíte, a to v akutních případech, zatelefonujte a budete objednáni na přesný čas,“ sdělila lékařka z Chyňavy Daniela Běhanová.

„Osoby, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky, nechť z domova kontaktují přímo hygienickou stanici, nebo linku 112,“ dodala. Ve stejném duchu reagovali i Deníkem další oslovení praktičtí lékaři a jednotně se shodli, že opatření v podobě uzavření čekáren má přispět proti možnému šíření nového koronaviru.

Online reportáž

Dětští lékaři pak mají většinou vyhrazený čas pro zdravé a nemocné děti. Jedním z patřeních je doprovod dítěte, kdy nyní smí pouze jeden z rodičů. I pediatři upozorňují, že je lepší se nejprve telefonicky spojit s lékařem a konzultovat s ním další postup, popřípadě se domluvit na termínu návštěvy.

„Všechny pacienty ošetřujeme výhradně po předchozím objednání. S nemocným dítětem, které má horečku, kašel, dušnost, nevstupujte do čekárny a předem stav konzultujte s lékařem. V žádném případě nebudeme vyšetřovat nemocné děti v ordinačních hodinách určených pro zdravé děti. Před ordinační dobou pro zdravé pacienty důkladně dezinfikujeme celou ordinaci a nemocní již nebudou vpuštěni. S dítětem smí pouze jedna osoba jako doprovod,“ informovala na webových stránkách dětská lékařka Klára Šillerové.

Návštěvy jen výjimečně

Vzhledem k dynamickému růstu počtu nakažených nemocí Covid-19 s dalšími přísnějšími opatřeními přichází další zdravotnická zařízení. Soukromá Nemocnice Hořovice vydala i zákaz návštěv na novorozenecké či dětské oddělení.

„Zakazujeme návštěvy na všech odděleních Porodnice U Sluneční brány, včetně novorozeneckého oddělení a šestinedělí. Zákaz se týká i přítomnosti otců či jiných osob u porodu. Zákaz návštěv platí i na dětském lůžkovém oddělení a týká se i rodičů, kteří nemohou být s dítětem na pokoji po celou dobu hospitalizace. V závažných případech jsou výjimky možné po předchozí domluvě s primářem daného oddělení,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Horáková s tím, že plánované operace nemocnice zatím neruší.

„Dbejte prosím důsledně na anamnestická data – tzn. zda netrpíte horečnatým onemocněním, kašlem nebo jinými příznaky připomínající chřipkové onemocnění. Pokud jste se v posledních čtrnácti dnech setkali s člověkem, trpícím těmito příznaky nebo pobývajícím v rizikové cizině, oznamte toto telefonicky přijímacímu lékaři před vstupem do nemocnice,“ dodala Petra Horáková.