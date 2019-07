V té se sešlo celkem deset návrhů, dva z účastníků ale proti postupu poroty podali námitky. „Po vypořádání s námitkami budou soutěžní návrhy zveřejněny na webu města,“ uvedla k současné situaci Jitka Soukupová, mluvčí berounské radnice. Během prázdnin se také odehraje kolem změny náměstí výstava v Městské knihovně Beroun.

Součástí soutěže bylo i dopravní řešení lokality. Dá se totiž očekávat více aut v prostoru náměstí, souvisí to s bytovou výstavbou v areálu bývalých kasáren. Dopravní obslužnost by tak mohl vyřešit nový kruhový objezd na křižovatce Tachovy a Okružní ulice. Dopravu dětí do školy by pak mohlo vyřešit parkoviště typu Kiss and Ride. Prostor náměstí ale bude mít nadále stejný počet parkovacích míst, ten se zvyšovat nijak nebude, předesílají autoři vítězného návrhu.

Zajímavostí je i nová koncepce nábřeží. Ta počítá s tím, že podél řeky povede cyklostezka, na ostrově bude relaxační zóna s dřevěnou platformou, která poslouží jako výhledové místo. Lidé budou mít možnost také sejít na molo k řece. Součástí bude i malé dětské hřiště.