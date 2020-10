Jak starosta Králova Dvora Petr Vychodil (ODS) uvedl, s lídrem kandidátky Martinem Kupkou strávil tři měsíce ve volební kampani, kde se zabývali prioritami kraje. „To jsou silnice, kdy je třeba nastavit dobré financování pro jejich opravu,“ řekl Petr Vychodil. Dalším tématem v rámci životního prostředí je voda.

„Středočeský kraj je velký kraj, některé obce nemají vodovod. Pro nás v prstenci kolem Prahy je to banalita a samozřejmost, ale překvapilo nás, kolik obcí ten vodovod nemá,“ poznamenal. Převádět chce na krajskou úroveň dobré zkušenosti z komunálu, dodal.

Petr Vychodil ale nepředpokládá, že by se jeho život nějak zásadně změnil. „Byl jsem krajským zastupitelem už minulé volební období, na práci starosty to nebylo poznat. Očekávám, že to takzvaně odnese rodinný život,“ řekl ke svému mandátu Petr Vychodil.

Situace je podobná i u jeho koaličních partnerů, třeba Petr Halada (STAN). Podle jeho slov by se mělo primárně nové vedení kraje zabývat kanalizacemi a vodovody v malých městech a obcí – to je právě věc, která Středočeský kraj trápí. „Druhé téma, které by mělo nové vedení řešit, je střední školství,“ řekl.

Jak podotkl, tak jeho struktura se příliš neřešila posledních 20 let. Navrhuje analýzu, které obory jsou v současné době důležité a jaké obory by se měly dále rozvíjet. „Do středních škol by měly přitéct obrovské peníze, aby se školy vybavily. Když jsem se byl na některých školách podívat, tak řada je excelentních, třeba kutnohorská průmyslovka mi vyrazila dech. Ale jsou pak střední školy a učiliště, kde je vybavení z 90. let,“ uvedl.

Třetím tématem je pak doprava, konkrétně ucpané silnice při příjezdu do Prahy – a problém, kde má zaparkovat 200 až 300 tisíc zaměstnanců, kteří do Prahy dojíždějí ze středních Čech. „To je potřeba řešit,“ dodal.

Středočeské zastupitelstvo má 65 mandátů, z nichž získalo 18 zástupců týmu STAN, 16 lidí z kandidátky ODS, 15 z ANO, 12 reprezentantů České pirátské strany a čtveřice z kandidátky TOP 09 + Hlas + Zelení. Naopak zcela vypadli tradiční hráči středočeské politické scény: ČSSD a KSČM.