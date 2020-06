/FOTOGALERIE, VIDEO/ Exhibiční utkání hvězd českého showbyznysu, které se v Brouměch konalo v červnu roku 2008, pomohlo místním dětem. A to především zdejšímu tehdy úplně nově vzniklému klubu Matýsek. Na akci, které se účastnil i Pepa Vojtek, si můžete zavzpomínat díky archivu Deníku.

Vojtek řádil na hřišti v Broumech. | Video: Deník/Romana Šimková

Klub Matýsek, který vznikl v prosinci roku 2007 v Broumech, postrádal odpovídající zázemí. Maminky, které ho založily, se rozhodly, že tuto situaci změní. „Chceme v obci vybudovat místnost, ve které by si mohly děti hrát. Do Broum jsme se přistěhovali v loňském roce. Když jsme zjistili, že se toho pro malé děti v obci moc nekoná, založili jsme Klub Matýsek. Abychom na jeho činnost a zázemí zajistili finanční prostředky, budeme pořádat společenské akce, které by zpestřily život místním lidem,“ uvedla tehdy zakladatelka klubu paní Mikušková. První větší akcí, kterou Klub Matýsek uspořádal bylo exhibiční utkání muzikálových hvězd. Na hřišti v Broumech si při něm zahrál fotbal i Pepa Vojtek a zazpíval Petr Kolář.