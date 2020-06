Situace v berounském regionu byla tehdy velmi vážná. Třetí povodňový stupeň podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platil v neděli kolem půl šesté večer na Berounsku už jen na Berounce. Litavka klesla na první povodňový stupeň. Její hladina byla na 184 cm s průtokem 86,5 kubíků. Berounka měla hladinu 453 cm a průtok 640 m³.

V Berouně byl krátce před půlnocí evakuován domov pro seniory, který stojí u Litavky. A bylo odpojeno veřejné osvětlení na autobusovém nádraží na Závodí a v jeho okolí. Elektrický proud vypli kolem sedmé hodiny ráno také v Nižboru a v Hýskově.

„Ano, jsme bez proudu. Už se ani nepodíváme na internet, jak to v republice vypadá," stěžovali si lidé v Nižboru. „Berounku už máme u plotu. Mám strach, že se bude opakovat rok 2002. V šest ráno to přišlo na zahradu a v devět jsme se už nedostali do baráku. Měli jsme tehdy dům pod vodou. Neumíte si představit, co to je, když si musíte od kartáčku na zuby všechno znovu pořizovat. Naštěstí nám tehdy lidé hodně pomohli," řekla smutně paní Radka, která bydlí v domku u nižborského mostu ve směru na Stradonice.

V neděli v deset hodin dopoledne měla Berounka hladinu 447 cm a průtok 610 m³. Litavka vystoupala na 221 cm a průtok měla 115 m³. O hodinu později stoupl průtok Berounky o dalších deset m³.

Vyvrácené stromy, zastavené vlaky, ucpané kanály

Kvůli záplavám byla uzavřena silnice z Hlásné Třebáně do Řevnic na Berounsku. Vyvrácené stromy zastavily vlaky na trati z Berouna do Plzně. Nejhorší situace je v regionu v Karlově Huti v Králově Dvoře, kde voda z neupravené části koryta Litavky zaplavila některé dvorky a ulice. Povodňová komise Králova Dvora zasedala ve tři hodiny ráno.

„Tam kde hrozilo, že se Litavka rozleje, jsme se rozhodli udělat kolem břehu řeky ochranný val a tatrami jsme na břeh naváželi bordel. Čistili jsme i kanály, a to kvůli tomu, že si někdo nechal na ulici písek a ten mu vzala voda. Písek se dostal do kanálů a ucpal kanalizaci. Najednou jsme zde měli půl metru vody," uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Zem už další spoustu vody, která se už několik dnů doslova valí z nebe, nepojme. Po silnicích tak tečou potoky vody a z polí jsou močály. V pátek odpoledne se začaly zvedat i hladiny řek. V pátek odpoledne proto zasedal pracovní štáb Povodňové komise ORP Beroun a města Beroun. V tu dobu ale hladiny Litavky ani Berounky nedosahovaly prvního stupně povodňové aktivity – pohotovosti. Té dosáhla po 19. hodině. Kvůli dalšímu hrozícímu zvyšování hladiny, které bylo očekávané během noci z pátku na sobotu, musela být zvednuta lávka k autobusovému nádraží a demontován dřevěný můstek vedoucí k in-line dráze.

„Podle prognóz ČHMU má hladina Berounky i Litavky nadále stoupat, proto lávka zůstane zvednuta i nadále. Žádáme proto občany, aby k cestě na autobusové nádraží nyní používali silniční most Míru. O dalších aktualitách budeme informovat na webu města, facebooku a prostřednictvím rozhlasu," uvedla tehdy mluvčí Městského úřadu Beroun Pavla Švédová.

Druhý povodňový stupeň a dva pohřešovaní mladíci

V sobotu dopoledne už Berounka dosáhla druhého povodňového stupně a voda se jejím korytem valí rychlostí kolem třiceti kilometrů v hodině. Lidé, co bydlí v blízkosti řeky se připravují na povodně a stěhují vše do vyšších pater. „Hladinu Berounky sledujeme už od úterý. Už více než dva měsíce prší a prší. Zima byla také bohatá na srážky a všude stojí voda. Připomíná mi to rok 2002. Řeka už zalila cestu pod naším domem. Děláme opatření a nábytek i vybavení stěhujeme do prvního patra. Jestli se to ještě zhorší, budu muset rozebrat plot, aby ho proud vody, co se povalí, nerozlámal. Akorát nevím, co s garáží. Tu vystěhovat asi nezvládneme," svěřil se Jaroslav Šimek. Jeho zahrada stojí dvacet metrů od koryta Berounky.

„Nevypadá to dobře, ale myslím si, že povodně, jako byly v roce 2002 nehrozí. Od té doby se přeci udělala už spousta opatření. No ale nikdo neví. Tahle generace dokázala zhuntovat životní prostředí daleko více, než tomu bylo za posledních pět set let," poznamenal Martin Sitár z Berouna.

V regionu na tom Berounka byla nejhůře. V Berouně měla řeka výšku hladiny na 337 centimetrech a průtok 268 m³. „Zatím to ještě nic není. Loni to tady bylo daleko horší. To byla voda až u silnice. Z povodně tak strach nemám," uvedl provozovatel stánku s občerstvením na autobusovém nádraží v Berouně.

Voda se vylévá z koryta i v Nižboru, Stradonicích a v Hýskově se valí přes jez ohromná masa vody. V deset hodin večer byla v sobotu hladina Berounky na druhém povodňovém stupni s výškou hladiny na 369 cm a s průtokem 399 qm. Litavka dosáhla 2. povodňového stupně, hladina 204 cm a průtok 102 qm.

U jezu v Hlásné Třebani v sobotu pátrali hasiči a policie stále po dvou mladících, kteří sjížděli ještě s jedním kamarádem Berounku na raftu. Ze tří mladíků se podařilo zachránit jednoho. Dva zbylé ještě v 22 hodin záchranné složky intenzivně hledaly. Chlapci byli ročníky 1992 a 1993.

Podle hydrometeorologického úřadu mělo vytrvale pršet i v dalších dnech. Je v platnosti výstražná informace na povodňové ohrožení (extrémní stupeň nebezpečí). A to i pro Plzeňský a Středočeský kraj i Prahu. Platnost od 1. června 2013 10:30 až do odvolání.