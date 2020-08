Jejich první zastávka směřovala k památníku bitvy o Británii nedaleko Doveru. Samotný památník byl založen v roce 2000 královnou matkou a připomíná všechny účastníky této bitvy, které se také zúčastnili čeští letci.

V místě památníku potkali členové klubu místní občany, kteří osobně projevili úctu a poděkovali za české piloty. „Potkali jsme místního člověka, který nás překvapil svými znalostmi. Věděl o české druhoválečné historii více než mnohý z nás. Podrobně mluvil o Gabčikovi a Kubišovi,“ řekl tehdy vedoucí klubu Ivan Herák.

Klub dále navštívil historické doky v blízkosti Rochesteru, kde mohl obdivovat druhoválečné i současné vojenské techniky jako je např.: minolovka, ponorka nebo torpédoborec. Další zastávka směřovala do Muzea letectví v blízkosti Duxfordu. Muzeum se skládá ze sedmi obrovských hal, kde najdete veškeré letouny od počátku letectví do současnosti. Exponáty by nadchly každého milovníka letectví.

Sedmidenní cesta pokračovala k hrobům padlých českých pilotů, kteří sloužili v roce 1942 v Duxforu. Zde položili členové klubu věnce a uctili vzpomínkou památku padlým českým občanům sloužícím za hranicemi. Celá cesta byla zakončena na Beltringu, kde je každoročně sraz druhoválečných veteránů a ukázky druhoválečné techniky. Členové klubu měli možnost se setkat s veterány, kteří byli přítomni vylodění v Normandii. Potřesení rukou s těmito lidmi bylo pro členy opravdovým zážitkem na celý život.