Nové dopravní hřiště přivítal i zástupce ředitele okresního policejního ředitelství v Berouně Pavel Zít. „Je to určitě užitečná věc. Je potřeba, aby se s dopravní výchovou začalo od těch nejmenších. Zde na dopravním hřišti mohou získat správné návyky, jak se chovat v silničním provozu,“ tenkrát uvedl Pavel Zít. Podle jeho slov je dopravní výchova u dětí na Berounsku na správné cestě. „Pokud se týká dopravních nehod, jejichž účastníky jsou děti, je Beroun v porovnání s ostatními klidný okres,“ dodal Pavel Zít.

Nové dopravní hřiště těšilo i učitelky z nedaleké mateřské školy ve Vrchlického ulici. „Rádi toto hřiště budeme využívat. Možná by ale nebylo od věci, pokud by zde začala fungovat nějaká půjčovna koloběžek a kol. My bychom to jedině uvítali,“ uvedla učitelka ze Závodské mateřinky Miroslava Pacáková.



Berounské dopravní hřiště si vyžádalo 2,4 miliony korun. Akci ale nefinancovalo jen město, Berounu se totiž podařilo získat dotaci z regionálního operačního programu ve výši 1,9 milionu korun. „Beroun je jediným městem, kde se letos dopravní hřiště, které získalo finance z Evropské unie, otevřelo,“ doplnil v roce 2010 informace Tomáš Novotný, ředitel Regionální rady Středočeského kraje.