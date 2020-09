Avšak nejbližší oficiální testovací místo na Covid je v Oblastní nemocnici Kladno, ale také odběrová místa v Praze-západ. Lidé z jižní části regionu pak i dojíždějí do Oblastní nemocnice Příbram.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

Ačkoliv nejvíce nakažených podle dat Krajské hygienické stanice Středočeského kraje přibylo ve středu na Kladensku (30 nově testem odhalených lidí s onemocněním Covid-19), situace je vážnější na Berounsku. Vyplývá to z dat přepočtu nakažených na 100 tisíc obyvatel. Na Berounsku jsou v karanténě žáci některých základních škol, školní rok ještě nezačal na Střední odborné škole Hlinky, kde je v karanténě pedagogický sbor.

„K tomu jsou v karanténě skupiny ze tří dalších škol na Berounsku. Nicméně školy normálně fungují dále,“ sdělila ve čtvrtek odpoledne mluvčí hygienické stanice Dana Šalamunová.

Výsledky do 48 hodin

„O tom, že musí náš syn zůstat doma v karanténě, jsme se dozvěděli od ředitele školy,“ řekla Deníku maminka Ludmila K. s tím, že následně byli lékařkou objednáni na testy. „Paní z hygieny nám poté sdělila seznam odběrových míst, mohli jsme si vybrat. My jsme vyrazili do Kladna, je to nejblíže. Zde jsme si vystáli zhruba dvacetiminutovou frontu. Testy jsou nepříjemné, ale dá se to vydržet.“

Na testy do kladenské nemocnice vyrazila ve čtvrtek odpoledne také Marcela Povolná z Loděnice i se svými dětmi. V základní škole se totiž objevil pozitivní případy na nemoc Covid-19. „Na testy musí dcera. Pokud se potvrdí nákaza, pak na testy musí i rodiče a rodina. Nyní musíme čekat na výsledky,“ řekla Marcela Povolná.

„Ve škole se potvrdila nákaza, poslali nás na testy. Děcka ale žádné příznaky naštěstí nemají,“ uvedla Marcela Večeřová a dodala: „Děcka budou muset ještě na jedny testy, pokud budou negativní, pak se budou moci vrátit do školy.“

O své zkušenosti s odběrem vzorků na přítomnost nákazy se podělila i Ivana Hálová. Ta trávila téměř tři týdny se svoji rodinou v zahraničí, vrátili před týdnem v pátek. „Vyrazili jsme na dovolenou autem do Itálie, na odlehlá místa. Zhruba v polovině dovolené jsem nás všechny objednala na testy. V systému jsem rezervovala datum a čas, dostavili jsme se, udělali nám testy a jeli jsme domů. Vše trvalo okolo dvaceti minut. Výsledky jsem se dozvěděli v sobotu v podvečer,“ řekla Ivana Hálová z Berounska.

Vše najdete na webu

Pokud se chcete nechat otestovat anebo jste byli na testy posláni, veškeré potřebné informace o odběrových místech najdete nejen na webu Ministerstva zdravotnictví, ale i na webu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Kromě přehledné mapy o aktuální situaci kolem koronaviru jsou zde v rámci mapy i veškeré potřebné kontakty. Mluvčí hygienické stanice Dana Šalamunová pak Deníku sdělila, že ačkoliv zpočátku hygiena lidem odběry zajišťovala, nyní se musejí objednávat sami z důvodu nedostatečné kapacity.

„V rámci telefonátu musíme lidi poučit. Mimo informací o odběrech jim například říkáme, od kdy do kdy budou muset setrvat v karanténě. Ptáme se jich také, kdy měli poslední kontakt s nakaženým, a z toho vyvodíme, kdy půjdou na odběry,“ popisuje mluvčí krajské hygieny s tím, že stanice volajícím také posílá žádanku.