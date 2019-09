„Není to ale definitivní rozhodnutí. Peníze pro nás byly vítaným překvapením, domluva nás čeká na nejbližší poradě,“ uvedl ředitel Charity Beroun Petr Horák a připomněl, že většina organizací z oblasti sociálních služeb se potýká s nedostatkem financí a Charita Beroun není výjimkou. „Každá koruna je pro nás velice vítanou pomocí. Z těchto peněz zpravidla financujeme, co z dotací poskytovaných krajem nemůžeme pořídit,“ vysvětlil.

V praxi to znamená, že charita z darů pořizuje různé přístroje či vybavení. Nyní jde o vozový park terénní pečovatelské služby. „Jsme často jediní, kteří jsou schopni dojíždět do některých okrajových částí Berouna, určitě tak o tom budeme uvažovat,“ řekl ředitel. Zároveň ale zdůraznil, že pomoc charitě není pouze o vybraných penězích. „Je to sice velice milé, ale pro charitu pracuje velká část lidí pro svoje přesvědčení, protože chtějí lidem pomáhat,“ prohlásil.

Každá taková sounáležitost, kdy se někdo připojí a podpoří charitu dobrovolnickou prací, je morální vzpruhou. „Je to o to cennější, že se to nestává pouze mezi jednotlivci, ale i s podporou města i partnerského města. Toho si vážíme,“ dodal Horák.