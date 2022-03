Nyní se jeví, že nebyl dodržen technologický postup a navíc se také prošvihl termín možné reklamace. Věci se věnovali berounští zastupitelé na posledním veřejném zasedání, které proběhlo minulý měsíc. Dotaz vznesl v bodu Různé zastupitel Martin Veselý (Beroun sobě), který se zeptal na to, jaké řešení vedení radnice zaujme.

Zřejmě došlo k zanedbání

„Necháváme zpracovat odborný posudek, abychom zjistili, jestli to provedení bylo v souladu se zadávacími podmínkami. Zároveň jsme už nechali udělat návrh, jakým způsobem celý tento stav dát dohromady. Možná budeme řešit i právní cestou, kdo tuhle věc způsobil a kdo ji zaplatí. Momentálně bych nechtěl zveřejňovat více podrobností, protože by nás to mohlo uvrhnout do špatných vyjednávacích podmínek do budoucna,“ uvedl na dotaz Veselého místostarosta Berouna Michal Mišina (ANO).

Momentálně se tak jeví, že zřejmě došlo k zanedbání správy majetku, protože koroze se začala objevovat minimálně už rok a půl po uvedení nádraží do provozu, což dokazuje snímek z Google Street View z června 2017. Na něm je zřetelně vidět, že spodní části sloupku začínají výrazně rezavět. O nádraží které se má od července 2017 starat společnost AVE Beroun, která věc přebrala od zaniklých Technických služeb Beroun.

Autobusové nádraží v Berouně chátrá. Najít viníka bude zřejmě problematické

Z diskuse zastupitelů vyplynulo, že v tuto chvíli to tedy vypadá tak, že problém nastal v převodu správy, kdy se zřejmě řádně nepředal dokument, který má specifikovat, co se přesně má při správě nádraží dělat. Odtud měl navíc posléze vzejít problém v komunikaci, a to i z důvodu špatně nastaveného systému kontroly. Hlavním důsledkem je, že se neprovedla včas reklamace. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že dodavatelská firma Siacity s.r.o. před dvěma a půl lety zanikla. Stejní lidé nicméně ale nyní figurují v nové společnosti Siainvest s.r.o. „To, že se neprovedla reklamace, je věc, která mě také zaráží, a momentálně nejsem schopný říct, proč se tak nestalo,“ mimo jiné uvedl při diskusi Mišina. Vedení města nicméně ujistilo, že chystá opravné kroky, které by měly pomoct k vyřešení zamotané situace.

Přesun autobusového terminálu ze Závodí k vlakovému nádraží se plánoval řadu let a postupně k němu došlo hlavně během roku 2015, na jehož konci bylo nové nádraží uvedeno do provozu. S náklady na projekt, které se vyšplhaly na zhruba 56 milionů korun, pomohly peníze z Programu švýcarsko-české spolupráce. Za problematické přístřešky zastávek se zaplatilo 1,94 milionu korun.