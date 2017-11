Za svoz bioodpadu města platí statisíce korun

Beroun – Bez dálniční známky mohou řidiči v úseku u Berouna a Králova Dvora využívat dálnici D5, která zde zčásti plní i funkci obchvatu. Do budoucna se počítá s výstavbou skutečného obchvatu – přičemž už během pár měsíců má tento záměr být vidět nejenom v plánech, ale měl by se začít stěhovat i do terénu.