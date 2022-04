„Račí mor se nepotvrdil podle jednoho typu testu prováděného veterinární správou. Nicméně podle znaků přímo na místě – přeživší jiné organismy, jako je například vodní hmyz – se opravdu jako nejpravděpodobnější jeví onen račí mor. Nyní jsou uhynulí raci testováni i na několika akademických pracovištích včetně zahraničí. Ještě nemáme všechny výsledky, proto zatím stále platí, že je nutné postupovat tak, jakoby se jednalo o tuto nákazu,“ vysvětlil Tomáš Görner, odborný rada AOPK.

Hlavně raky nepřenášet do jiných vodních toků

Nyní je klíčové, aby se případný račí mor nešířil dál. Mohl by totiž výrazně ohrozit raka kamenáče, který se současně s Brdy vyskytuje už jen na několika dalších lokalitách v republice. Rozhodující pro účinný boj s chorobou je zamezení jejího dalšího šíření.

Lidé by se tak neměli snažit raky zachraňovat přesunem na jiná místa. To samé se týká přenosu do nádob nabrané zamořené vody.

„Tím se přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků. Předměty, které se v místě dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holínky či rybářská výstroj, je nutné důkladně vyčistit horkou vodou, dezinfekcí nebo řádným vysušením na slunci. Spory dokážou ve vlhkém prostředí přežít více než 14 dní. Bez vyčištění by výstroj neměla být dále použita,“ upozornil Görner.

Račí mor přenášejí nepůvodní americké druhy raků, jako je rak signální, pruhovaný a mramorovaný. Vyvolává jej plíseň s českým názvem hnileček račí. Je to vysoce infekční onemocnění a způsobuje masivní úhyn našich původních druhů – raka říčního a raka kamenáče. Ti nemají dostatečnou imunitu, aby se nákaze ubránili.

Podobná událost na jihu Čech

Jednou z dalších příčin úhynu by samozřejmě mohla být otrava nějakou chemikálií, která se dostala do toku. Z tohoto důvodu ochranáři testují také vodu a sediment. Nicméně pokud se jednalo o jednorázovou událost, nemusí ve vzorcích najít nic.

Ochranáři dále vyzývají aby, pokud někdo na podobný výskyt úhynu raků narazí, bezprostředně kontaktoval přímo AOPK, případně o události informoval Výzkumný ústav vodohospodářský.

„Je nesmírně důležité se k informacím včas dostat. Proto děkujeme těm, kteří jsou všímaví, není jim osud raků lhostejný a nahlásí, když se s nimi něco děje. Mimochodem v těchto dnech díky zprávě ze strany veřejnosti řešíme další takovou neveselou račí událost, tentokrát v jižních Čechách,“ dodal Görner.