Konec úřadu Miloše Zemana a nástup nového prezidenta okomentovala volička z okrsku 6, která přišla odevzdat svůj hlas krátce po 14. hodině. „Na začátku byl Miloš Zeman celkem slušný prezident, později teda už ne. Od nového prezidenta, ať už to bude Babiš, či Pavel, bych si přála, aby se k nám choval slušně,“ uvedla žena středního věku s tím, že se nové hlavě státu asi nepovede rozdělenou společnost zdárně stmelit.

Většího, nikoliv však lichotivého, zájmu veřejnosti se těšila volební místnost v berounské městské části Zavadilka. Volí se v prostorách místní autoškoly, v budově bývalého svazarmu, a lidé si musí nejdříve vyjít prudké ocelové schody, aby se mohli k urně dostat. Prostředí připomíná spíše časy krátce po sametové revoluci než rok 2023.

V budově bývalého svazarmu se takto na Zavadilce volí už minimálně 20 let. „Když jsem v roce 2003 přebíral úřad, tak tu po kolegyni mám v evidenci, že volební místnost je na tomto místě registrována už od této doby,“ uvedl vedoucí správního odboru Kamil Choc.

„Schody jsou teda hrozný, každý na to nadává. Dříve se volilo nahoře ve škole, ale to už je dávno,“ spílá třiaosmdesátiletá obyvatelka Zavadilky, která zde žije už 63 let.

V místě je možnost si zavolat a nechat si urnu snést dolů ze schodů. I tak ale voliči vyššího věku stejně chtějí do patra dojít. „Je spousta lidí, kteří ví, že tu ta možnost je, někteří to přesto rádi pojmou slavnostně a rádi si do volební místnosti vyjdou. Ale kdo už opravdu do schodů nemůže, tak s urnou seběhneme dolů, anebo je rádi navštívíme doma,“ uvedla členka komise a zapisovatelka Iva Ludvíková.

V Koněprusech pro změnu lidé volí v útulném zázemí v budově bývalé obecní školy. Členky volební komise se na dlouhý den velmi dobře připravily – s voňavou kávou měly nachystaný slaný štrůdl a sladké zákusky. Při hlasování panovala veselá nálada a místní voliči rovnou dostali pozvánku na proslulý koněpruský masopust, který se uskuteční 11. února. V obci má volební právo 201 voličů, dvacet jich přišlo odvolit už před 15. hodinou.

Krátce před půl pátou odpoledne byla volební účast v berounském obvodu 21,5 procenta.