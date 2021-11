/FOTOGALERIE/ Koněpruská vápenice je zajímavou technickou památkou, kterou se snaží zachránit obec Koněprusy dohromady se spolkem Komunitní centrum Koněprusy a Bítov. Na místě bývalé vápenné pece vzniká expozice a odpočinkové místo, kde si lidé budou moci pozůstatky unikátního díla prohlédnout.

Stavba ochranné stříšky nad historickou koněpruskou vápenicí. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Akce směřující k záchraně vstoupila do další části první fáze konzervace toho technického díla. „Konečně jsme se pustili do realizace zastřešení stavby, aby byly pozůstatky ochráněny od nepříznivých vlivů počasí, především pak vody. Podařilo se nám udělat betonové kotevní prvky. Což bylo hlavně náročné s dopravou betonu. Vzhledem ke špatné dostupnosti se do toho nikomu moc nechtělo, kromě pana Josefa Špatenky, který jako jediný dokázal dopravit mixem a pumpou beton až k místu,“ vypráví kronikář obce a člen spolku Libor Kašička, který se projektu věnuje ve volném čase.