Ten okamžik má každý z rodičů zapsán a uložen hluboko ve své paměti. První školní den je pro děti vstupem do další etapy života, a to vzdělávací. Není tedy divu, že se zároveň jedná o jeden z nejemotivnějších dnů. Jenže ne všude si jej mohli rodiče „užít“ se svou ratolestí.

Kvůli přibývajícím lidem s pozitivním testem na onemocnění Covid-19 a platnosti hygienických opatření, musely školy mnohde pozměnit rituály zahájení školního roku. Jednotlivé školy nejen v celé České republice ale také na Berounsku k tomuto přistoupily různě – někde uspořádaly přivítání prvňáčků před školou, jinde směl žáka doprovodit s rouškou pouze jeden z rodičů.

Na Základní škole Beroun–Závodí se slavnostní akt uskutečnil na novém školním hřišti. „Potom čeká prvňáčka jeho třída, kterou tento den pozná. Kromě paní učitelky se také seznámí s paní vychovatelkou školní družiny. Do třídy pak doprovodí dítě pouze jeden z rodičů, který zde obdrží důležité informace k organizaci výuky a chodu školní družiny,“ informovala na webu školy ředitelka školy Hana Kozohorská.

Podobně tomu bylo i na Základní škole na Wagnerově náměstí, ovšem s tím, že po slavnostním aktu si prvňáčky převzaly paní učitelky a poté společně šli do své třídy, kde se blíže seznámili se spolužáky. „Vzhledem k dodržení hygienických pravidel a nemožnosti zajištění dostatečného sociálního odstupu nemůže být rodičům umožněn vstup do tříd,“ informovala ředitelka školy Eva Drbalová.

„Toto rozhodnutí je zcela v kompetenci jednotlivých ředitelů, kteří mají za stanovení podmínek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví hlavní odpovědnost. Proto se podle svého nejlepšího uvážení snaží plnit to, co jim je v rámci mimořádných opatření nařízeno nebo doporučeno. Město jako zřizovatel nechce do jejich pravomocí v této oblasti nijak zasahovat,“ reagovala starostka Soňa Chalupová.

V sousedním Králově Dvoře ředitelé základních škol udělali výjimku. Vstup do budov škol byl výjimečně povolen pouze rodičům žáků prvního stupně na slavnostní zahájení, ale všichni museli mít roušku. V nedalekém městě Zdice byl první školní den spojen zároveň s historickou událostí. „Nový školní rok začne pro naši školu velmi netradičně. Budeme otevírat novou školní budovu v Žižkově ulici a po dlouhých letech zdického školství dojde ke spojení budov prvního a druhého stupně,“ uvedla ředitelka Základní školy Zdice Eva Fiřtová.

„Rozhodně si nemyslím, že by opatření byla přehnaná. Jedná se o zdraví nás všech, tak proč zbytečně riskovat. Ředitelé jsou za chod školy odpovědní,“ řekla Deníku maminka Markéta Holá.