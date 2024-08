„Peču patnáct let. Specializuji se na kynuté těsto, z kterého vyrábím zhruba dvacet druhů sladkého pečiva jako chodské koláče, frgály, dvojctihodné koláče, malé tlačené, velké tlačené koláče nebo vázané s různými druhy náplní a pět druhů slaného. Peču kváskový chléb, housky, slané quiche, slané záviny apod.,“ vyjmenovala pekařka Marcela Soukupová z Koláčových dobrot.

Kromě ceny Regionální potravina Středočeského kraje, kterou získala letos, je ale držitelkou i dalších ocenění. Za dvojctihodné koláče, zelný závin obdržela značku Klasa a za tlačené koláče Zápraží originální produkt. Pekařka peče podle starých rodinných receptur, které drží v tajnosti.

Marcela Soukupová získala cenu Regionální potravina za vázané tvarohové koláčky | Video: Jana Hájíčková

„Některé jsou z roku 1940, které jsem převzala po své babičce. Patří mezi ně i vázaný koláček, kdy se z kynutého těsta vyrobí čtvereček, doprostřed se položí tvarohová náplň z tvarohu, cukru a vajíčka. Pak se konce proti sobě spojí, stočí a pečivo se upeče. Ještě horké se potře máslem s rumem a obaluje v moučkovém cukru. Jeden koláček stojí 7 korun,“ prozradila pekařka, za co získala cenu Regionální potravina Středočeského kraje. Od babičky má ještě recept na tlačené pečivo. Další dostala od maminy. Ta je zase specialistou na dvojctihodné koláče.

„Už jako malá holka jsem babičku a maminu v kuchyni sledovala. Jsem totiž alergik a do školky jsem chodila sporadicky. Babička pekla denně. Nejen pro rodinu, ale pro široké okolí. Na svatby vázané koláčky, takže jsem jí moc ráda pomáhala,“ vzpomínala pekařka, která vystudovala ekonomickou školu obor obchod, takže k lidem měla vždy blízko. Nicméně v době, kdy otěhotněla, přemýšlela, jak by se živila z domova. Kynutému těstu se tehdy nikdo v regionu nevěnoval, a tak padla volba na něj.

„Dceři už je čtrnáct a druhé dvanáct let. Občas mi pomáhají včetně manžela. Prodávám sice u nás z okénka, ale jezdíme i na regionální trhy. Do budoucna se nebrání malému útulnému pekařství ve větším městě. Když to jde, tak pečeme na místě. Beru s sebou troubu, chladicí zařízení a všechny suroviny. Lidé, když cítí vůni při pečení, tak je láká ochutnat,“ s úsměvem dodala majitelka Koláčových dobrot Marcela Soukupová. Na druhou stranu lidi baví koukat jí pod ruku. Jednou se u ní zastavil tatínek se čtyřletou dcerou a vydrželi se na ni dívat více jak čtvrt hodiny. „Moc se mi líbilo, jak vzdělával dceru,“ dodala.

Podle ní je největší zájem o dvojctihodné a malé vázané koláče. Dvojctihodný koláč má uprostřed těsta tvaroh a na vrchu jsou povidla, která se posypou drobenkou. Před pečením se potírají vajíčkem, po upečení máslem s rumem. Tyto koláče jsou nejlepší ještě teplé.

close info Zdroj: se souhlasem Marcely Soukupové zoom_in Z návštěvy pekařství Marcely Soukupové v Zadní Třebani.

Marcela Soukupová si zakládá na tom, že odebírá suroviny od lokálních dodavatelů a nepoužívá žádnou chemii ani náhražky. „Například tvaroh beru z farmy Běleč, která získala cenu Regionální potravina v minulých letech, mouku z mlýna Bohutín a vážené máslo z místní Jednoty,“ uvedla Marcela Soukupová, která by si přála, aby lidé nekoukali jen na cenu, ale přemýšleli nad tím, co si koupí.

Zda podpoří malé výrobce a peníze zůstanou v regionu, nebo je pošlou do ciziny. Koláče a koláčky peče na svatby, na zakázku i jako catering. Do budoucna by ráda učila lidi péct kynuté těsto v kursech pečení. Její pečení můžete sledovat na sociálních sítích, ale také na webu www.kolacovedobroty.cz.