„Jen těžko jsme období, když jsme byli zavření, přežili, ale udrželi jsme se,“ řekl před příchode ministra majitel restaurace pizzerie Gjon Shtufi, který podnik na rohu náměstí otevřel před necelými třemi lety. Během lockdownu, kdy fungovalo pouze výdejní okénko, jim spadly tržby až o osmdesát procent. „Protože nemáme moc velkou zahrádku, odhaduji, že by se se to mohlo zvednout aspoň o dvacet procent,“ říká majitel a dodal, že v pizzerii zatím nemuseli nikoho propustit.

Krátce po jedenácté hodině dopoledne dorazil do podniku Karel Havlíček, kde ho Gjon Shtufi přivítal. „Tak jste rádi, že jste otevřeli?“ byla první otázka ministra. Nato mu majitel s úsměvem pokynul. Poté ministr poděkoval personálu za to, že vydrželi a zajímal se, jak v pizzerii období lockdownu přečkali. „Nějak jsme to zvládli. Pomohli jsme si sami. Ale částečně i díky státu,“ odvětil Shtufi.

Havlíček během hovoru vyjádřil naději, že by tento lockdown mohl být vůbec posední. „Doufám, že tohle byl poslední restart a musíme se omluvit za to, že jste měli tak dlouhou dobu zavřeno, ale bohužel jiná cesta nebyla. Věřím, že když se podařilo dneska otevřít, už to bude napořád. Ale zdaleka nejsme ze všeho venku. Takže musíme i další oblasti pouště postupně,“ uvedl a naznačil, že by se interiéry pohostinství mohly otevřít už v první půlce června.

„Doufám, že to bude i dříve. Opravdu doufám, protože by to už pro nás byl problém. Hlavně nechceme přijít o léto,“ nato odvětil Shtufi.

Ministr poté vysvětlil, že vše závisí na číslech vývoje pandemie, kdy musí denní přírůstek nově potvrzených případů klesnout na padesát. „Je to na incidenci 50. To je ta hranice, kdy bychom mohli otevřít vnitřní části restaurací. Dneska jsme to řešili na vládním výboru pro zdraví a očekáváme, že incidence klesne na tuto hranici někdy v průběhu příštího týdne. Ale je pravda, že příští týden toho uvolňujeme hodně. Pouští se hotely, střední a vysoké školy a další část kultury. Takže to určitě nebude v příštím týdnu,“ dodal ministr s tím, že by byl rád, kdyby se tak stalo už v prvním týdnu v červnu.

Režim, jaká pravidla by měla fungovat za provozu vnitřních částí restaurací a hospod jsou v současnosti tématem vládních diskusí. „S hlavní hygieničkou to už řešíme. Zatím je v plánu v té první restaurační vlně povolit padesát procent kapacity, se čtyřmi lidmi u stolu a s dodržením nutných hygienických opatření,“ upřesnil ministr.

Havlíček potvrdil, že otevření zahrádek nebude mít na kompenzace žádný vliv, a hostinští mohou všechny podpůrné programy, na které mají nárok, čerpat zatím až do konce května. Krátce před odchodem si ministr dal espresso za 35 Kč, servírce nechal 15 korun dýško a pěšky se přesunul na Závodí do restaurace Domino.