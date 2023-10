/FOTO, VIDEO/ Zastupitelé Zaječova zvolili po Vladimíru Havlíkovi, který tragicky zahynul v září při pádu v ultralehkém letounu, nového starostu. V čele obce stanul Miloš Plešmíd. „Hned od té doby, kdy se stala ta nehoda, jsem s těžkým srdcem musel všechno řešit, protože termíny nečekají,“ řekl Deníku Plešmíd, který přišel nejen o kolegu, ale i o nejlepšího kamaráda.

Zaječov už má po tragické nehodě nového starostu. Stal se jím Miloš Plešmíd | Video: Hájíčková Jana

S Vladimírem Havlíkem jste kandidovali za stejnou politickou stranu. Po volbách jste byl místostarostou, je to pro vás nyní výhodou?

S panem starostou Havlíkem jsme k sobě měli nejblíže. Bylo to pro mě velmi těžké, ale o rozpracovaných projektech jsem věděl nejvíce, protože jsme je spolu řešili. Do funkce jsem vstoupil 6. října. Vlastně od té doby, co se stala nehoda, už jsem musel všechno řešit, protože termíny nečekají. Žádali jsme o dotace na rekonstrukci hasičárny, na fotovoltaiku na obecní budovy a na tepelné čerpadlo na obecní úřad. Měl jsem pět dní na dodání doplňujících informací. Nehoda se stala 12. září a od 13. září už jsem musel Vladimíra Havlíka s těžkým srdcem zastoupit.

Už se ví, co nehodu způsobilo?

Nevím, ani po tom pátrat nebudu. Je to pro mě bezpředmětné. Odešel člověk, který toho mnoho vykonal nejen pro obec, ale pro spoustu lidí. Byl to můj nejlepší kamarád. Znali jsme se od školky, vychodili spolu školu, od patnácti jsme hráli v jedné kapele a jezdili na společné dovolené.

Jak dlouho byl Vladimír Havlík ve funkci starosty?

Pátým rokem. Od roku 2018. V letech 2014 až 2018 působil jako místostarosta. Já byl od roku 2018 do roku 2022 radním, místostarostou jsem byl rok.

Všimla jsem si pietního místa před obecním úřadem. Uvažujete, že bude v obci nějaká stálá vzpomínka na Vladimíra Havlíka?

Jeho srdcovou záležitostí byla rekonstrukce Lidového domu, věnoval tomu spoustu času. Je tam vitrína, kterou bychom mu chtěli věnovat. Za tento projekt jsme získali dvě ocenění v soutěži o stavbu roku Středočeského kraje v roce 2023 - cenu veřejnosti a cenu za architektonické zpracování. Tyto ceny bychom chtěli také umístit do vitríny, protože má na nich velkou zásluhu.

Zvládl toho opravdu hodně. Viděla jsem krásné pumptrackové hřiště.

Pumptrackové hřiště pro kola a in-line brusle jsme otevřeli loni, letos v květnu pak workoutové hřiště za obecním úřadem. Hodně dětí tam tráví svůj volný čas, zejména když je hezké počasí.

Kolik dětí v Zaječově žije?

Asi 200 dětí. Obec má celkem 1430 obyvatel.

Na jakých rozpracovaných projektech aktuálně pracujete?

Momentálně máme ve výstavbě kanalizaci v Horní Kvani a Kvani, staveniště jsme předali v září a na budování kanalizace se bude pracovat následujících osmnáct měsíců. Je to akce za zhruba 136 milionů korun. Dostali jsme dotaci asi 85 milionů korun, zbytek hradíme z vlastních prostředků. Přispěje nám Státní fond životního prostředí. Dále usilujeme o dotace v projektu na záchytné parkoviště, po kterém volali turisté. Pan starosta Havlík měl rozpracováno mnoho projektů, na které žádal o dotace. Když se nepovedlo je získat, projekt odložil a další rok zkusil o dotace požádat znovu. Například na rekonstrukci hasičárny jsme letos podávali žádost už počtvrté. Budu pokračovat v jeho práci, protože věřím, že by si to tak přál.