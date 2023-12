V Zaječově se ve čtvrtek konal turnaj v křížovém mariáši Zaječovská penalta. Do zdejšího Lidového domu se sjelo osmačtyřicet karbaníků, kteří hráli u stolů po čtyřech zhruba sedm hodin.

V Zaječově hráli karbaníci celý den křížový mariáš. | Video: Hájíčková Jana

„Jedná se už o osmnáctý ročník. Čekali jsme více účastníků, obvykle jich je přes šedesát, ale řádí covid. Nejmladšímu je kolem čtyřiceti a nejstaršímu přes osmdesát. V prvním kole si účastníci vylosují číslo stolu. U každého stolu hrají čtyři hráči sedmdesát minut s bankem sto korun. Poté se výsledek spočítá, vítěz zůstane sedět, druhý jde o stůl dál, třetí o dva a čtvrtý o tři. Tak se zaručí, že se dva hráči znovu nepotkají,“ vysvětlil jeden z organizátorů Milan Levčík.

Startovné činilo 300 korun, přičemž v ceně byl tříchodový oběd. „Podávala se polévka, guláš a na závěr sladký rohlíček s povidlovou náplní. Rohlíčky napekla jedna z účastnic,“ prozradila další organizátorka Alexandra Levčíková.

Každý účastník si navíc odnese dárkový balíček. „Nejlepší hráč vyhraje pohár, brusku a tašku plnou uzenin. Poslední pivo a dvě klobásy. Poháry vymýšlím každý rok jiné a objednávám je na internetu,“ dodal poslední z organizátorů Libor Hošek.

Zdroj: Hájíčková Jana

Většina hráčů byli muži, ale zúčastnily se i tři ženy. „Jezdím na různé turnaje už pětatřicet let a pořád se mám co učit. Doma už mám ve vitríně dva poháry za družstva a čtyři za ženy. Také nějaké plakety. Mariáš mě naučil manžel se synem, protože potřebovali třetího do party. Hraju trojku, čtyřku i liciťák,“ prozradila Kateřina z Příbrami, která napekla již zmíněný dezert pro všechny.

Od dětství hraje mariáš i sedmačtyřicetiletá Kamila z Prahy: „Naučil mě to tatínek. Moc mě to baví a na turnaje jezdím skoro každý týden. S mnoha hráči už se dobře znám.“